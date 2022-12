I tifosi del Marocco "sono scimmie urlatrici", bufera sul post del consigliere comunale leghista

I tifosi del Marocco “sono scimmie urlatrici”. Il post pubblicato da Marco Fiori, consigliere comunale di Santarcangelo di Romagna (Rimini) in quota Lega, finisce al centro di una bufera politica. Tant’è che ad intervenire sulla questione si muove anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. In un altro post il consigliere scrive: “Spero che il Marocco venga eliminato dal mondiale, così finalmente smetteremo di vedere le scimmie urlatrici far casino per strada”. Di fronte alla frase del consigliere, è il sindaco di Rimini a porre l’attenzione parlando di “indignazione” e “pietà umana”.

“Scimmie urlatrici. Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste debba essere rivolta più indignazione o pietà umana - è il messaggio del sindaco Sadegholvaad -. E il dubbio diventa enorme se, nel caso di specie, questa persona rappresenta il quarto partito italiano nel consiglio comunale di Santarcangelo”.

Interpellato sul tema il consigliere comunale Fiori sottolinea che “non devo chiedere scusa a nessuno”. E sul perché delle sue affermazioni, spiega: “Il mio commento nulla riguarda con il razzismo, avrei utilizzato gli stessi identici toni se fossero stati tifosi italiani o di qualsiasi altro Paese. Non è accettabile che delle persone, per festeggiare dopo una partita di calcio, si mettano a devastare le città come abbiamo visto in numerosi video e notizie riportate dai media. Non è questione di nazionalità, ma chi si comporta in quella maniera per il sottoscritto è solo una scimmia urlatrice”.

Il consigliere si dice sorpreso della presa di posizione giunta dal sindaco di Rimini: “Sono lusingato che una persona di così alta caratura rivolga tanta attenzione nei confronti di un post diffuso da un consigliere comunale di Santarcangelo. Ma sono in molti e pensarla come il sottoscritto, ribadisco, non è una questione di razzismo, ma di come le persone si comportano con vandalismi e danni ai beni pubblici”.