I genitori di Renzi sono stati assolti in appello

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e attuale leader di Italia Viva, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato, nel processo davanti alla Corte di appello di Firenze per l'emissione di due presunte fatture false. La sentenza di primo grado li aveva condannati a un anno e nove mesi per le false fatture.

Secondo l'accusa le due fatture non erano associate ad alcuna prestazione: erano relative a presunti studi di fattibilità su progetti commerciali nell'outlet 'The Mall'' di Reggello, in provincia di Firenze, del valore complessivo di quasi duecento mila euro, pagati alla Eventi 6 e alla Party dei Renzi dalla multinazionale Kering, parte offesa nel processo.

I coniugi Renzi non erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza. A comunicare la notizia dell'assoluzione è stato uno dei loro difensori, l'avvocato Lorenzo Pellegrini. La Corte d'appello ha assolto anche l'imprenditore Luigi Dagostino, soprannominato 'il re degli outlet', dall'accusa di false fatture: a suo carico resta la condanna per truffa (reato di cui non erano accusati invece i genitori di Renzi), calcolata in nove mesi. La Corte depositerà le motivazioni entro 90 giorni.