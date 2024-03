Nella Lega c'è chi vuole cancellare "Salvini premier" dal simbolo per fermare il tracollo

Non è bastata la vittoria di Marco Marsilio alle regionali in Abruzzo per calmare le acque in casa Lega. A pochi giorni dall'espulsione dell'eurodeputato Gianantonio Da Re, leghista di vecchia data che ha osato dare del "cretino" a Matteo Salvini, c'è chi nel Carroccio vorrebbe addirittura togliere il nome del leader dal simbolo. Ad avanzare la proposta destinata a far discutere, Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda e deputato del Carroccio per quattro legislature dal 2006 al 2022.

Il partito resta una pentola a pressione pronta a esplodere: dopo il misero 3,8 per cento della Sardegna, anche il modesto 7,5 per cento raccolto alle elezioni abruzzesi (venti punti in meno rispetto al 2019) ha certificato un'emorragia di consensi ormai cronica. "Per evitare una debacle alle prossime elezioni europee dobbiamo capire qual è il nostro progetto politico - ha spiegato Grimoldi - o darci un progetto politico, che non può essere chiamarsi 'Lega per Salvini premier'. Quando in Sardegna prendi il 3 per cento ed è chiaro che avere o non avere il premier non può essere un progetto politico". Lo storico esponente leghista, sconfessa a 360 gradi la strategia del leader: "Non puoi fare un cartello elettorale dove candidi dentro il simbolo della Lega uomini di Cesa dell’Udc come Patriciello, che fino alla settimana scorsa era un tesserato di Forza Italia, che in Regione Molise ha fatto una lista civica che sostiene il centrodestra e in Campania una civica che sostiene il centrosinistra e il Partito Democratico. E poi in Europa fai parte di un gruppo con Alternative für Deutschland, che è l’estremissima destra. Francamente, non si capisce niente".

"Salvini faccia un passo di lato"

"Spero che non ci sia mai una resa dei conti - continua l'ex deputato - e che prevalga il buonsenso; che Salvini che ha fatto un ottimo lavoro comprenda la situazione politica, con la 'p' maiuscola, faccia un passo di lato, vada avanti a fare il vicepremier e il ministro che c’è tanto lavoro da fare, ma dia la possibilità alla Lega di sopravvivere guardando avanti, riformulando la sua proposta politica o dandosi finalmente dopo qualche anno una proposta politica". Grimoldi si fa portavoce di un dissenso sempre più diffuso e sempre meno celato: "Nel partito non ci si capacita del perché non si siano fatti i congressi, ad esempio in Lombardia. Come può una forza politica autonomista e federalista, o almeno questa dovrebbe essere l’aspirazione, ad avere dei segretari che non sono segretari ma commissari nominati a Roma, che il territorio non ha mai votato, non ha mai condiviso e sui quali non si è mai confrontato? Già questa è una contraddizione in termini. In più sono nove anni che in Lombardia non viene fatto il congresso. La base è assolutamente disorientata. Dove non c’è più un movimento di territorio, non si coinvolge più il territorio", conclude.