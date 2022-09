Top e flop dei partiti alle elezioni

All'indomani della chiusura delle urne e dei risultati ormai definitivi emerge con chiarezza la distribuzione territoriale del voto. Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni promosso dagli italiani, ha registrato - come altri partiti - vittorie e flop nei collegi uninominali di Camera e Senato.

Secondo una rivelazione di YouTrend, FdI ha 'sbancato' nei collegi uninominali del Lazio e Veneto con una forchetta tra il 36 e il 35%. Risultato negativo invece in Campania, dove ha spopolato il M5S che si è affermato come primo partito. Secondo le rivelazioni, il partito di Meloni ha registrato una sconfitta nei collegi della Campania e anche del Trentino Alto Adige, per un valore che oscilla mediamente dai 14,7 all'11,5%.

Il centrodestra supera il centrosinistra ovunque nelle ex regioni rosse, dove qua e là il Pd continua a mantenere la posizione di primo partito. I dem hanno registrato un risultato positivo nei collegi uninominali di Camera e Senato dell'Emilia Romagna e Toscana, per valori che si muovono tra il 33 e il 29%. Male invece in Sicilia e Trentino, dove i dem hanno registrato un calo che si aggira mediamente intorno al 10%.

Nella mappa dei colori delle preferenze espresse dagli italiani, la Campania è l'unica che compare in giallo. Nella regione meridionale, il M5S ha conquistato la totalità dei voti. Secondo le rivelazioni di YouTrend, nei collegi del Senato in Campania il M5S ha sbancato con il 44% dei voti, mentre ha registrato un dato negativo in Veneto e Lombardia, roccaforte di Lega e Forza Italia. Risultato simile per i collegi uninominali della Camera.

Come da attese, la Lega ha conquistato i seggi uninominali di Camera e Senato di Lombardia e Veneto con una media di 17% di preferenze. Male, invece, in Campania, dove una media del 2% si è espressa a favore del partito guidato da Matteo Salvini.

L'ultima rivelazione di YouTrend riguarda Forza Italia, che resta a galla nonostante l'addio di figure di spicco come Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, traghettate verso Azione. I forzisti hanno registrato un sostegno nei collegi uninominali di Calabria e Puglia, dove al Senato hanno ottenuto in media il 15,5% delle preferenze e alla Camera una media del 20%. Flop invece nei collegi del Senato di Lazio, Emilia Romagna e Toscana, con una media di 4% di voti, mentre alla Camera Forza Italia ha registrato una media di 2,5% di preferenze suddivise nei collegi di Trentino e Toscana.