La tosse di Conte? Non diciamo scemenze: Lilli Gruber smonta le voci sulla salute del premier

La voce del presidente del consiglio - apparso in uno studio televisivo per la prima volta dopo 10 mesi - ed in particolare qualche colpo di tosse di troppo, ha fatto scatenare i social. Ma è la stessa conduttrice di Otto e Mezzo a spiegare come siano andate le cose

In molti si stanno chiedendo in queste ore quali siano le condizioni di salute del premier Conte apparso ieri sera in tv particolarmente affaticato e con una tosse insistente. Un fatto che ha scatenato i social. Ma a buttare acqua sul fuoco è proprio la stessa conduttrice di Otto e Mezzo, Lilli Gruber, che dopo aver intervistato Giuseppe Conte oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'.

"Conte l'ho trovato molto determinato, un po' stanco anche con la voce un po' giù. Ma è assolutamente normale per un uomo che ha messo al centro della sua vita il lavoro, vorrei vedere non chi non sarebbe stanco...".

Proprio la voce del premier, ed in particolare qualche colpo di tosse di troppo ha fatto scatenare i social... "Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, ma non è, come ho letto, che forse ha il Coronavirus. Non diciamo scemenze, non mi sono spaventata per niente, e certo non metterebbe a rischio la salute di altri".

Un altro tema che ha particolarmente movimentato i commentatori sui social era lo sguardo del premier che spesso sembrava fuggire l'inquadratura della telecamera quasi a cercare suggerimenti per le risposte su fogli o sul cellulare. Ma è ancora Lilli Gruber a svelare come siano andati veramente i fatti.

"Giuseppe Conte non chiede mai le domande prima - spiega Gruber - è un segno di rispetto per il nostro lavoro e anche di grande sicurezza di sé".

Sui social in molti hanno sostenuto che Conte leggesse sul cellulare prima di risponderle.

"Altra scemenza. Nemmeno lo aveva il telefonino, aveva solo dei fogli per prendere appunti, e basta".

La giornalista ha poi aggiunto un particolare su quella chiacchierata con Conte proseguita a telecamere spente: