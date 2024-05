L'inchiesta su Toti si allarga alla sanità: "Dati Covid truccati per ottenere più vaccini"

Si allarga l'inchiesta sulla corruzione in Liguria e ora Giovanni Toti e il suo fedelissimo Matteo Cozzani sono coinvolti in alrei due filoni dell'indagine della Procura di Genova: il primo riguarda i vaccini anti-Covid, il secondo dei presunti finanziamenti illeciti al governatore da parte di esponenti della sanità privata. Per Toti e Cozzani sarebbe ipotizzato il reato di falso. Secondo gli inquirenti, infatti, i numeri della popolazione anziana ligure sarebbero stati gonfiati per ottenere un numero maggiore di vaccini dalla struttura commissariale.

Il reato ipotizzato sarebbe emerso dalle intercettazioni ottenute tramite delle cimici installate nell'ufficio di Cozzani, già indagato per corruzione elettorale con l'aggravante mafiosa. Negli audio al vaglio della Procura, il capo di gabinetto dimissionario parla di dati truccati in una telefonata in cui lamenta la difficoltà di ottenere i vaccini, tirando in ballo il governatore arrestato, che a sua volta avrebbe alterato i dati. Quanto al secondo filone dell'inchiesta, sotto la lente dei magistrati sono finiti tutti i finanziamenti in chiaro da parte di imprenditori del mondo della sanità verso i comitati elettorali riconducibili a Giovanni Toti.

Il sospetto è che i finanziamenti siano arrivati in cambio di contratti e convenzioni con il pubblico. In particolare sarebbero stati attenzionati i trasferimenti di denaro verso la Fondazione Change superiori ai 40 mila euro effettuati, secondo gli inquirenti, da alcune realtà attive nel settore sanitario convenzionato e privato. Tra loro spicca "Casa della Salute", un network di poliambulatori specialistici controllati dal gruppo Italmobiliare della famiglia Pesenti, un'attività nata nel 2013 e cresciuta in maniera esponenziale: oggi conta 29 strutture che impiegano 900 addetti, fra cui 450 medici. Fra i finanziatori su cui sarebbero in corso controlli ci sarebbe anche l'Iclas di Rapallo del gruppo Gvm, Hc hospital e On health care.

La privatizzazione della sanità ligure

Che l'obiettivo di Giovanni Toti fosse portare il Liguria il "modello lombardo", quello in cui il pubblico delega al privato una fetta importante delle prestazioni sanitarie, era scritto nel programma. Nel 2016 era stato lo stesso Toti a volere fortemente Walter Locatelli, ex direttore della Asl di Milano, alla guida di Alisa, l'agenzia sanitaria regionale ligure. Locatelli, uomo vicino a Matteo Salvini che figura tra i finanziatori della Lega, è uno dei maggiori promotori del modello sanitario pubblico-privato. Il piano del centrodestra, in parte riuscito, era quello di affidare al privato la gesione di analisi cliniche, esami diagnostici, visite specialistiche e la gestione dell’assistenza domiciliare. Un piano che ha coinvolto anche l'ospedale di Bordighera - oggi gestito in convenzione col privato - e doveva comprendere anche le strutture di Albenga e Cairo Montenotte, le cui privatizzazioni sono state fermate da una serie di ricorsi al Tar.