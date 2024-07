Toti chiede di incontrare Salvini mentre è ai domiciliari: la procura dà l'ok

La procura di Genova ha dato parere positivo alle richieste di incontri presentate Giovanni Toti, ai domiciliari per corruzione dal 7 maggio. Tramite il suo legale, Stefano Savi, il governatore della Regione Liguria aveva infatti chiesto di poter vedere il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, oltre ai suoi due fedelissimi assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Dopo l'ok della procura, manca la decisione del giudice per le indagini preliminari Aldo Spinelli, che potrebbe arrivare nella giornata di oggi, 15 luglio.

Signorini potrebbe essere scarcerato

Toti ha richiesto gli incontri dopo una nuova bocciatura della sua richiesta di attenuazione dei domiciliari, arrivata negli scorsi giorni da parte del tribunale del Riesame. Nel frattempo l'opposizione continua a chiedere a gran voce nuove elezioni e dimissioni del governatore al centro dello scandalo che ha scosso la Liguria. Prevista èer giovedì 18 luglio una manifestazione a Genova alla quale dovrebbero prendere parte i leader nazionali delle opposizioni.

Ed è attesa nella stessa giornata di oggi, 15 luglio, la decisione sulla scarcerazione di Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'autorità portuale coinvolto nella maxi-inchiesta. Signorelli, accusato di aver ricevuto denaro e altre utilità in cambio del suo impegno per sbloccare alcune importanti partite del porto, potrebbe infatti lasciare il carcere di Marassi dove è rinchiuso nel caso in cui le soluzioni abitative proposte siano ritenute idonee dai giudici, ovvero i domiciliari "possano essere strutturati con modalità 'blindate', cioè che prescrivano l'assenza di contatti con persone diverse dai conviventi".