Interrogatorio "fiume" per Toti, 100 domande in 4 ore: l'ipotesi dimissioni

L'interrogatorio del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato definito "fiume", ma potrebbe ancora andare avanti un altro giorno. Dopo l'inchiesta che lo ha portato agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione, Toti è stato per circa 4 ore nella caserma della Guardia di finanza a Molo Giano, a Genova, dove ha risposto alle oltre cento domande dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti. Il luogo dell'interrogatorio è rimasto "top secret" fino alla fine per cercare di evitare l'assalto dei tanti giornalisti che raccontano l'inchiesta che ha provocato un terremoto nella politica ligure e italiana.

Toti continua a sostenere la sua innocenza ed è pronto a difendersi davanti ai magistrati di Genova dopo il silenzio nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni. Corruzione elettorale, il falso e il voto di scambio, i capi di accusa che gli vengono contestati nell'indagine che ha segnato un terremoto nella politica ligure. Il confronto avrà ripercussioni non solo sul piano giudiziario, ma anche politico.

Le dimissioni di Toti: dipende dai domiciliari

Dopo l'interrogatorio il difensore presenterà istanza per revocare i domiciliari, primo passo per un confronto con la maggioranza che per Toti è la condizione necessaria per valutare le dimissioni che l'opposizione continua a chiedere a gran voce.

Ai magistrati Toti dovrà chiarire i rapporti con l'imprenditore Aldo Spinelli, le presunte pressioni nelle concessioni sul futuro del porto di Genova, e i bonifici sospetti al Comitato che porta il suo nome, alcuni forse dirottati sul suo conto personale, ma usati - per la difesa - solo per spese politiche.