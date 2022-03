Elezioni, Toti lancia la strategia del "ruscello"

"La mia idea è creare un contenitore nazionale, frutto della somma di tanti contenitori locali. Una sorta di federazione di liste civiche...". In vista delle prossime elezioni Giovanni Toti immagina un nuovo contenitore politico che vada oltre l'attuale centrodestra sempre più ''balcanizzato'' e lancia la 'strategia del ruscello': ''Io lo chiamo il paradosso del ruscello. Tutti provano a lanciare un grande partito nazionale, che si scontra con gli schemi obsoleti della Seconda Repubblica, che ancora resistono ma sono superati dai fatti... Secondo me, l'esigenza di nuove aggregazioni politiche c'è, ma non riesce a trovare spazio come se ci fosse una diga che interrompe il flusso di questo fiume".

"Facciamo, invece ome fa l'acqua con i tanti ruscelli che si scavano la loro strada e poi confluiscono tutti insieme in un unico fiume o mare" dice il governatore ligure che sabato, all'Acquario di Genova, presenterà l'iniziativa 'Dalle città all'Italia, una proposta per il Paese'. "Così è più facile, perchè nella politica balcanizzata odierna ci sono alleanze a geometria variabile in ogni città con mille problemi a trovare una sintesi".

La soluzione, assicura Toti, c'è, è a portata di mano: ''Nel fine settimana, per un solo giorno, riunirò i totiani liguri e di tutta Italia. Io non intendo costruire l'ennesimo nuovo partitino ma un insieme di liste che abbiano un carattere cittadino e regionale''. Da qui, annuncia, il lancio, sempre sabato, di due 'liste del presidente' per le imminenti amministrative anche nel capoluogo ligure, ovvero, la lista 'Toti per Genova' e la lista 'Toti per Spezia'. ''Dentro'', spiega, "ci saranno civici e moderati di vario genere". L'obiettivo finale, assicura il presidente della Liguria e cofondatore di 'Coraggio Italia', ''è marciare divisi per colpire uniti, come insegnava'' il generale prussiano Helmuth Karl Bernhard von Moltke, ''uno dei più grandi strateghi militari della storia''.