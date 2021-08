Renzi lancia il toto-Quirinale: "Casini per il dopo Mattarella, ha le caratteristiche adatte al ruolo"

Toto-Quirinale, si parte con larghissimo anticipo (come da tradizione). Il termine comparve per la prima volta su Repubblica il 6 ottobre 1991. Trent'anni dopo, è più in voga che mai.

"Pierferdinado Casini ha certo le caratteristiche che lo rendono adatto al ruolo". Ovvero "solido, saggio, europeista e filo atlantico". E d'altra parte "nella corsa al Colle gli ex presidenti di Camera o Senato sono tutti candidati naturali". Detto questo, però, " non è l`unico. Anzi: ci sono molti candidati e candidate. E come sempre in questi casi evitiamo di disturbare chi al Quirinale oggi lavora con impegno e con profitto". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Libero, tenendo alto il nome del senatore centrista eletto con il Pd per la successione nel febbraio 20223 Sergio Mattarella. "Da quando siamo nella moneta unica - ha sottolineato sul punto Renzi - sono cambiati tre presidenti della Repubblica: Ciampi, Napolitano, Mattarella. Venivano da storie diverse, ma hanno saputo interpretare questo ruolo, nelle diverse sensibilità, con grande capacità di restare saldi sui valori europei. Accadrà anche nel settennato 2022-2029: ne sono certo".

Il settennato di Mattarella termina tra circa cinque mesi. Le elezioni del presidente della Repubblica si terranno a gennaio 2022. E' iniziato il cosiddetto semestre bianco, il periodo corrispondente agli ultimi sei mesi di mandato nei quali la massima carica dello Stato non può sciogliere le Camere. Per eleggere il presidente della Repubblica serve una maggioranza dei due terzi del parlamento riunito in seduta comune, o una maggioranza assoluta al terzo scrutinio: un accordo tra i partiti non sembra all'orizzonte. Nomi che potrebbero essere graditi in casa Pd (e forse anche a parte del Movimento 5 stelle) secondo indiscrezioni sarebbero quelli di Walter Veltroni, Francesco Rutelli, Paolo Gentiloni, Dario Franceschini (onnipresente in questi pronostici), David Sassoli. Ma c'è chi continua a spingere Mario Draghi verso il Quirinale. Se l'ex presidente della Bce aprisse a tale ipotesi, non avrebbe probabilmente avversari.

L'ipotesi di una elezione di Draghi alla Presidenza della Repubblica a gennaio potrebbe essere compatibile con la prosecuzione dell'attuale schema di larghe intese, con un nuovo premier "tecnico" (Daniele Franco) o "istituzionale" (Marta Cartabia). Fantapolitica, almeno per adesso. Nessuno è in grado di dire oggi cosa succederà a gennaio, perché dipenderà da troppi fattori. A partire dalle ambizioni di Draghi e dalla salute del suo esecutivo.