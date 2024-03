"Transessuali sputavano sangue infetto sulla polizia": è bufera a Milano per le parole del leghista Piscina

"In via Mosso c'erano transessuali che sputavano sangue infetto alle forze dell'ordine". È bufera sul leghista Samuele Piscina, che ha pronunciato queste parole lo scorso 4 marzo in Consiglio comunale della Lombardia durante un suo intervento. Il consigliere leghista stava commentando i fatti avvenuti il giorno prima nella zona di via Padova, a Milano, i tafferugli tra manifestanti dei centri sociali e polizia, durante una protesta per una fiaccolata sulla sicurezza promossa dalla Lega nella zona e per la presentazione del libro dell'eurodeputata del Carroccio Silvia Sardone. I centri sociali, sfondando il cordone delle forze dell'ordine, avevano cercato di impedire gli appuntamenti del partito di Matteo Salvini. Da qui il casus belli.

Durante l'intervento, Piscina, che del Carroccio è anche segretario provinciale, ricordando di avere promosso l'installazione di inferriate di sicurezza nei giardini di via Mosso, ha affermato: "Considerare via Padova un modello di integrazione è un'aberrante mistificazione della realtà: via Mosso è cosi' adesso perché un'amministrazione a guida Lega ha voluto una cancellata, che la passata amministrazione non voleva, perché c'erano transessuali che sputavano sangue infetto contro le forze dell'ordine".

L'affermazione del leghista ha scatenato la rabbia di Michele Albiani, consigliere del Partito democratico, che ha fortemente contestato l'esponente della Lega: "Saresti da querela. Sei uno schifoso, vergognati!", gli ha urlato, stigmatizzando il linguaggio di Piscina e la riproposizione di una 'leggenda metropolitana' con cui si identificano le persone transgender come 'infetti da Hiv'. "Piscina deve chiedere immediatamente scusa pubblicamente nella prossima seduta del Consiglio - ha commentato il consigliere del Pd -. Non è accettabile un linguaggio del genere. Provo schifo e indignazione. Non ho altre parole per descriverlo".

Il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega, dopo le polemiche scatenate dal suo intervento nell'aula, ha poi spiegato: "Non sono mai stato omofobo. Il riferimento era a un singolo episodio realmente accaduto sotto i miei occhi, nel 2016, prima che facessimo la cancellata, quando un cittadino sudamericano transessuale, solito a prostituirsi all'angolo con via Mosso, anche recentemente arrestato per atti osceni in luogo pubblico fuori da una scuola - ha proseguito -, si è tagliato con una bottiglia di vetro sputando il sangue contro gli agenti e urlando di essere malato di Hiv per tenerli lontani. Sono scene che purtroppo in via Padova si susseguivano di continuo. Fatti realmente accaduti sotto i miei occhi e riportati nei verbali delle frze dell'ordine che nulla hanno a che fare con transfobia o sierofobia". Poi l'attacco alla sinistra che, secondo il leghista, cerca solo di sviare "l'imbarazzo della presenza di 2 consiglieri di maggioranza agli scontri contro la Polizia".