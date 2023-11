Perché la Cassazione ha assolto tutti nel processo sulla "trattativa Stato Mafia"

Sono state pubblicate le 95 pagine con le motivazioni della sentenza sulla presunta "trattativa Stato - mafia" che lo scorso 27 aprile ha reso definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros, i generali Mario Mori e Antonio Subranni, l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donnoe e l'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri.

Forza Italia e governo Berlusconi agirono per "vocazione garantista"

"Le sentenze di merito - scrivono i giudici della sesta sezione penale di Cassazione - concordano nell'escludere che le iniziative legislative del Governo e del partito di Forza Italia furono determinate o condizionate dalla minaccia mafiosa, in quanto costituirono libera espressione delle ragioni ideali di tale movimento, che, per risalente asserita vocazione "garantista", da tempo si batteva contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti Governi".

"Le sentenze - si legge ancora nelle motivazioni - conferendo di fatto preminenza ad un approccio storiografico nell'interpretazione del dato probatorio, hanno finito per smarrire la centralità dell'imputazione nella trama del processo penale, profondendo sforzi imponenti nell'accertare fatti spesso poco o per nulla rilevanti nell'economia del giudizio".

Non ci fu minaccia ai danni dei governi Amato e Ciampi

Secondo i supremi giudici, le prove dell’avvenuta consumazione del reato di minaccia ai danni dei Governi Amato e Ciampi sono "prive di adeguata efficacia dimostrativa" e la cosiddetta "trattativa Stato - mafia" - si legge ancora nelle 95 pagine - "non costituisce di per sé reato, in quanto condotta non punita dalla legislazione penale". I contatti intercorsi, successivamente alla strage di Capaci, tra esponenti del Ros e quelli di cosa nostra, risultano avere "un rilievo proporzionalmente minimale alle condotte contestate di minaccia al Governo".

"Accuse insussistenti" contro ex vertici Ros

L'interlocuzione promossa da Mori e da De Donno con Ciancimino, spiegano i giudici di Cassazione, "era volta a comprendere le condizioni per la cessazione degli omicidi e delle stragi da parte di 'cosa nostra' e la ricerca dell'apertura di un dialogo, sia pure con una spietata organizzazione criminale, non può assumere la valenza obiettiva di una istigazione a minacciare lo Stato". L'iniziativa degli alti ufficiali del Ros era, infatti, intesa non già a indurre 'cosa nostra' a rivolgere minacce al Governo bensì "al perseguimento dell'obiettivo contrario di far cessare la stagione stragista, cercando di comprendere se le eventuali condizioni poste da quest'ultima potessero o meno essere considerate nella prospettiva di prevenzione di ulteriori attacchi criminali".

Nella loro azione, sostengono gli alti giudici, "Mori, Subranni e De Donno miravano al contempo alla decapitazione dell'ala stragista o militarista mediante la cattura dei suoi esponenti, come di seguito avvenuto il 15 gennaio 1993 con l'arresto di Salvatore Rina. Vi è, dunque un'insanabile contraddizione logica tra l'elemento soggettivo che animava i tre ufficiali del Ros nell'interlocuzione con i vertici mafiosi e il riconoscimento di una obiettiva valenza agevolatrice della minaccia mafiosa della loro condotta".

Berlusconi era a conoscenza dei contratti

Nelle motivazioni della sentenza, si accenna anche al rapporto tra Dell'Utri e Silvio Berlusconi, che secondo il parere dei giudici, era al corrente dei contatti tra l’ex senatore ed esponenti di vertice della mafia. "Escludere Berlusconi dai rapporti pericolosi intrattenuti da Dell'Utri con i vertici mafiosi - scrivono - significherebbe irrazionalmente immaginare che l'imputato abbia deciso da solo, senza avvertire il suo dominus, su questioni di così vitale importanza, che riguardavano la sicurezza collettiva, in ragione della sempre incombente minaccia di nuove stragi, e che coinvolgevano anche la tenuta della coalizione di maggioranza".

Continua a leggere su Today.it...