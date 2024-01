In Trentino il presidente Fugatti vuole far abbattere otto orsi l'anno

Come annunciato nel dicembre scorso, il governatore del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, ha fatto approvare dalla sua giunta il disegno di legge che prevede l'abbattimento fino a un massimo di otto esemplari di orso all'anno. Il testo è stato presentato in giunta dall'assessore alle foreste Roberto Failoni e prende spunto dal rapporto dell'Ispra intitolato "La popolazione di orsi del Trentino: analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali".

Arriva il via libera: in Trentino si possono abbattere otto orsi all'anno

Sul documento, utilizzato come base scientifica per motivare la norma, si legge che in Trentino è possibile abbattere fino a otto esemplari di plantigradi all'anno (non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti) senza mettere a rischio la loro presenza nel territorio. "Si tratta del frutto di un accordo con il Governo – ha spiegato Failoni – che rappresenta un cambio di passo importante oltre che un risultato che guarda alla specificità del nostro territorio. Mettiamo così un freno all’impennata della popolazione di plantigradi, a garanzia della sicurezza delle persone, con l'effetto di migliorare anche le condizioni di lavoro degli agricoltori e di quanti lavorano nell’ambiente forestale. Ci auguriamo di arrivare a un’approvazione prima del risveglio degli orsi".

Fugatti: "Ora abbiamo uno strumento in più". Ma FdI annuncia emendamenti

A rafforzare la posizione del suo assessore è lo stesso Fugatti, che aggiunge: "Con questo passaggio abbiamo uno strumento in più, che ci dà una forza istituzionale, scientifica e politica che prima non avevamo. Una decisione che va in una direzione precisa: quella di far capire alle autorità competenti che non siamo solo noi a pensare che il problema esiste". Il percorso della legge, però, si annuncia molto tortuoso, perché oltre al muro annunciato dalle opposizioni dovrà fare i conti anche con i distinguo che si annunciano nella stessa maggioranza. A fare la voce fuori dal coro è la vicepresidente Francesca Gerosa di Fratelli d'Italia, che in giunta ha votato a favore "con riserva", annunciando che il suo partito presenterà emendamenti. "Troppo brevi i tempi a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari, ha spiegato".

L'attacco del Movimento 5 Stelle: "Decisione scellerata, una follia"

Chi si oppone con forza alla proposta di legge approvata dalla giunta Fugatti è il Movimento 5 Stelle, che affida la sua posizione a una nota dell'ex ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, oggi vicepresidente della Camera. "A Trento – scrive Costa – è legge la proposta del presidente della provincia autonoma Fugatti di uccidere otto orsi l’anno. È una follia: otto orsi l’anno! È incredibile come le uniche promesse che questa maggioranza riesca a mantenere siano solamente quelle contro la biodiversità e gli ecosistemi. È una decisione scellerata per la quale chiederemo spiegazioni al ministro competente e sulla quale anche l’Europa deve intervenire. Infatti, il ripopolamento dei grandi carnivori fa parte di un progetto europeo che lo ha finanziato. Mi aspetto che intervenga anche il gruppo interparlamentare sugli animali nel quale è presente la maggioranza. O per loro gli animali da proteggere sono solo cani e gattini che usano sui social per trovare qualche facile like?".

Brambilla: "Fugatti ossessionato dai grandi carnivori"

A guidare l'intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell'Ambiente è Michela Vittoria Brambilla, che boccia senza appello la proposta avanzata da Fugatti: "Il governo blocchi il ddl Fugatti – ha tuonato Brambilla – se approvato dal Consiglio provinciale, perché evidentemente in contrasto con le norme europee e con la nostra Costituzione. Se non si muoverà il governo, almeno per evitare una procedura d'infrazione certa, ricorreremo noi in tutte le sedi opportune per veder riconosciute le nostre ragioni e salva la vita degli orsi. Lascia davvero senza parole l'accanimento del presidente Fugatti, i cui governi saranno ricordati solo per la sua ossessione nei confronti dei grandi carnivori".