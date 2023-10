Anche in Trentino-Alto Adige Fdi "cannibalizza" gli alleati: la destra è sempre più meloniana

I risultati delle elezioni in Trentino Alto-Adige confermano quello che si era già visto in precedenti tornate elettorali, almeno per ciò che concerne la coalizione di destra saldamente al governo del Paese. Va premesso che si tratta di elezioni particolari, in cui alle tendenze nazionali vanno filtrate con la variabile delle forze politiche che rappresentano le minoranze linguistiche e con le specificità del terrotorio. I piani di analisi, in questo caso, sono almeno due.

Meloni surclassa Salvini

In Alto Adige il Suedtiroler Volkspartei lascia per strada la bellezza di sette punti rispetto alla scorsa tornata elettorale, fermandosi al 34,4 per cento. Un risultato deludente che complicherà non poco la vita del governatore uscente, Arno Kompatscher, che dovrà fare i conti con un consiglio in cui siederanno i rappresentanti di ben dodici partiti. Crescono il Team K (ll’11 per cento), e la secessionista Süd-Tiroler Freiheit (10,8 per cento). Il vento che soffia un po' in tutto l'Occidente soffia anche sulle Dolomiti, con la lista "no vax" dell'ex comandante degli Schützen, Jürgen Wirth Anderlan, che stupisce raccogliendo il 5,9 per cento dei consensi raccolti poerando avanti una campagna aggressiva contro i migranti.

Sul fronte "italiano", rispetto a cinque anni fa, come un po' in tutto il Paese Fratelli d'Italia doppia la Lega: l'ex MSI, per la prima volta nella storia, è il primo partito di lingua italiana raccogliendo il 6,1 per cento e doppiando il partito di Matteo Salvini che si ferma al 3,1 per cento, otto punti in meno rispetto al 2018. E anche in Provincia di Trento, dove Salvini e i suoi cantano vittoria per la scontata riconferma di Maurizio Fugatti, la lista del Carroccio perde otto consiglieri: in questo caso a "cannibalizzare" l'elettorato leghista è stata la lista "Noi Trentini per Fugatti Presidente", che è andata ben oltre le più rosee aspettative e farà sedere in consiglio la bellezza di quattro consiglieri. Dalle parti di via Bellerio fa gioco fare la somma matematica delle due liste, che insieme raccolgono il 24 per cento, per cercare di minimizzare l'ascesa esponenziale di Fratelli d'Italia, che passa da un misero 1,48 per cento al 12 per cento.

Le possibili ripercussioni

Amche le elezioni in Trentino-Alto Adige fanno parte di un metaforico "prepartita" in vista delle elezioni europee del prossimo anno, una competizione - ricordiamolo - in cui i partitti non correranno in coalizione ma si misureranno con il sistema proporzionale. Un "tutti contro tutti" che nei prossimi mesi potrebbe agitare non poco le acque sia nella coalizione di maggioranza che nel già diviso e litigioso campo delle opposizioni. Oltre al "derby" tra Lega e Fratelli d'Italia, i fari sono ora puntati su Forza Italia, che dopo la scomparsa del leader e fondatore, Silvio Berlusconi, appare sempre più un partito in estinzione che vede erodersi, elezione dopo elezione, la dote sua residuale di elettorato.

Ora sarà interessante vedere cosa accadrà quando la manovra finanziaria arriverà nella aule del Parlamento. Il Governo ha espressamente chiesto alle forze di maggioranza di non presentare emendamenti per velocizzare l'iter di approvazione, ma è proprio con quegli emendamenti che i partiti normalmente elargiscono "regali elettorali" a quelle lobby che formano una parte importante del loro elettorato. Non è da escludersi qualche "sgambetto" in quella sede, magari con l'aiuto di qualche partito dell'opposizione che potrebbe riuscire a farsi approvare qualche emendamento "strategico" pur non avendo lontanamente i numeri.