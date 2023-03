I politici che si aumentano gli stipendi e si regalano vitalizi

L’inflazione gonfia i prezzi, ma nei palazzi del Trentino anche gli stipendi. E fa spuntare i vitalizi. È scattato oggi 14 marzo l’aumento degli stipendi dei consiglieri di Lega-Svp nella provincia autonoma di Trento e Bolzano secondo le norme che li legano all’indice Istat del livello di inflazione. Dopo la Sicilia, anche i deputati della regione autonoma si gonfiano le tasche. I sindacati sono "sul piede di guerra".

A oggi 14 marzo, le provincie autonome di Trento e Bolzano ha una spesa per stipendi e salari pari a 9,3 milioni di euro. Secondo il progetto di legge del presidente del consiglio regionale Noggler, dalla prossima legislatura questa cifra potrebbe alzarsi a 10,70 milioni. Le provincie, come fece qualche settimana fa la Regione Siciliana, ha aumentato gli stipendi ai funzionari in nome di una legge del 2014 che li lega all’indice Istat dell’inflazione. Per questo motivo, crescendo l’inflazione, sono scattati automaticamente anche gli aumenti in busta paga. Per ora l’aumento resta un disegno di legge, ma sembra già essere pronto per essere approvato.

La reazione dei sindacati è stata durissima. I segretari di Cgil, Cisl e Uil del Trentino hanno scritto un affondo al consiglio regionale. Ritengono "inaccettabili" le scelte di non aiutare la popolazione e aumentarsi gli stipendi, soprattutto per via delle condizioni dei lavoratori, la maggior parte senza un rinnovo contrattuale, e un livello di inflazione regionale che si attesta al 15%. "Gli aumenti degli stipendi dei politici locali - continuano i sindacati - risulta uno schiaffo a chi lavora o vive della propria pensione. Si cambi subito registro se non si vuole che anche in Trentino crolli l’affluenza alle urne come in Lombardia e Lazio", minacciando un livello alto di astensionismo alle votazioni previste per la fine dell'anno.

Oltre all’aumento degli stipendi, la legge presentata prevede anche il ritorno dei vitalizi. A quanto si legge si voglio riformare le norme "in materia di ri-determinazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, assessore o consigliere". In sostanza, la proposta vuole adeguare la remunerazione al livello attuale dei prezzi. In ultima istanza, i sindacati chiedono il ritiro del disegno di legge anche e soprattutto perché supera il limite previsto a livello nazionale per gli stipendi dei dipendenti pubblici introdotto con la Legge Madia. Anche questa volta, però, sembra aver prevalso l’autonomia.