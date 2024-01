Dall'Italia nuovi missili per difendere Kiev, Crosetto: "Bisogna essere realisti, ora cercare la pace"

"Continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito Nato e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l’Italia fa parte, le autorità governative dell’Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". È quello che si legge nella risoluzione della maggioranza sulla guerra in Ucraina, approvata alla Camera e illustrata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Tra gli impegni contenuti nel documento, approvato con 190 voti a favore, 49 contrari e 60 astenuti, anche "profondere tutti gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di presidente di turno del Gruppo G7, con l’obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino e giungere a una pace giusta, duratura ed equilibrata che ristabilisca la sicurezza e l’ordine mondiali nel rispetto del diritto internazionale" e continuare "gli sforzi diplomatici in tutte le sedi, anche in qualità di presidente di turno del Gruppo G7, con l’obiettivo di porre fine al conflitto e alle sofferenze del popolo ucraino", continuare a garantirgli l'assistenza sanitaria e "assicurare il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina in piena sinergia con gli intendimenti dell’Unione europea e degli alleati occidentali". L'aula di Montecitorio ha approvato anche le risoluzioni presentate da +Europa, Azione e Italia Viva e quella del Partito Democratico. Respinti i documenti depositati da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra che chiedevano lo stop dell'invio di armi a Kiev.

Crosetto: "La controffensiva ucraina non ha dato i risultati sperati"

"Purtroppo la controffensiva estiva dell'Ucraina non ha dato i risultati sperati e l'esercito di Kiev sta affrontando un nuovo inverno di guerra – ha detto il ministro intervendo in aula – Russia sembra sostanzialmente intenzionata a puntare a un conflitto di logoramento e non dà segni di cedimento, per Putin tempo e morti non hanno importanza e si nota anche così a differenza tra autocrazia e democrazia. Mosca ha sostenuto lo sforzo bellico aggirando le sanzioni occidentali e grazie agli scambi con Corea del Nord, India e Cina e una forte disponibilità del settore privato, con la convinzione che, nel lungo periodo, le opinioni pubbliche occidentali si stancheranno e ci saranno defezioni tra i Paesi sostenitori di Kiev. In questo senso è inevitabile l'influenza che potrebbero generare le prossime scadenze elettorali negli USA e in Europa".

Il riferimento è alle elezioni europee di giugno, che potrebbero vedere un'avanzata delle forze politiche filo-russe, ma anche alle presidenziali Usa che si svolgeranno a novembre, con il possibile ritorno di Donald Trump. "Tra le difficoltà della controffensiva Ucraina – ha spiegato Crosetto – vi è la presenza di vasti campi minati (è stimato in oltre 8 milioni il numero di mine impiegate dai russi a protezione delle proprie posizioni) e la superiorità numerica e aerea delle forze di Mosca".

La risoluzione di +Europa, Azione e Italia Viva: "A Kiev 300 miliardi di asset bancari russi congelati"

"Abbiamo inserito in una risoluzione comune di +Europa, Azione e Italia Viva, il punto degli asset bancari russi congelati: sono 300 miliardi di dollari solo tra i Paesi Ue e G7. Sapendo che è una questione delicata, sapendo che il diritto internazionale va sempre rispettato, noi riteniamo che questi asset, queste riserve in dollari, debbano essere trasferite all'Ucraina. Abbiamo il dovere di trovare la via per mettere a disposizione dell'Ucraina queste risorse". Lo ha detto Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, intervenendo durante il dibattito. "Voglio esprimere una valutazione decisamente positiva delle comunicazioni del ministro Crosetto sul conflitto in Ucraina – ha continuato – il governo Meloni si muove in continuità con il governo Draghi. Il fatto che questa guerra duri da due anni non la rende meno ingiusta, meno sanguinaria, meno violenta, non rende minore l'attacco ai valori della libertà e della democrazia. E noi non abbiamo il diritto di stancarci, non possiamo permetterci di perdere la guerra dell'informazione e della disinformazione", ha concluso.

Botta e risposta con M5S e Avs: "Vorrei aiutare senza armi, ma non vedo come"

Nel coso del dibattito, diversi deputati, soprattutto del Movimento 5 Stelle e dell'Alleanza Verdi Sinistra, hanno contestato la linea dell'esecutivo, in continuità con quella dei governi precedenti, illustrando le mozioni dei due partiti che chiedevano lo stop all'invio di armi. "È assurdo e rischioso continuare a ragionare oggi ignorando la nuova realtà che c'è sul campo di battaglia. Oggi l'Ucraina, contrariamente alla Russia, è stanca e debole e se la guerra continua non potrà che andare peggio", ha detto il deputato grillino Arnaldo Lomuti durante il suo intervento. "Che senso ha – ha continuato – perdere un altro anno e altre decine di migliaia di vite ucraine rischiando questo esito disastroso per l'Ucraina e per l'Europa? Che senso ha ostinarsi a percorrere la fallimentare strada militare e dell'invio di armi invece di scegliere, prima che sia troppo tardi, la via della soluzione diplomatica? L'unica scelta di buon senso, nell'interesse del popolo ucraino e di quello europeo, è chiedere un immediato cessate il fuoco, come primo passo per l'avvio di negoziati tra le parti. Basta inviare armi. Inviamo mediatori di pace, inviamo negoziatori".

La richiesta di uno stop all'invio delle armi a Kiev, era contenuta anche nella mozione presentata dall'Alleanza Verdi Sinistra, che impegna il governo a "interrompere la cessione di mezzi e materiali d'armamento in favore delle autorità dell'Ucraina, concentrando le risorse sull'assistenza umanitaria e sulla ricostruzione anche attraverso l'aumento e il finanziamento dei progetti dei corpi civili di pace, promuovendo un'azione politica e diplomatica che raggiunga l'obiettivo di un immediato cessate il fuoco e che costruisca le condizioni per un processo di pace in un contesto multilaterale di cui l'Italia e l'Unione europea siano protagonisti".

La replica del ministro Crosetto ha ribadito la linea del governo, motivando l'invio dell'ottavo pacchetto di aiuti militari: "Vorrei capire – ha spiegato – come posso aiutare un Paese a difendersi fermando 300 bombe al giorno e migliaia di carri armati pronti sul confine a entrare. Vorrei aiutare in qualunque modo non preveda neanche l'utilizzo di una fionda, ma oggi non vedo altre possibilità. Quando un missile sta per cadere su un asilo, il sistema difensivo che lo può fermare noi lo chiamiamo arma, ma serve a proteggere quell'asilo. Vorrei non ci fosse bisogno di un nono pacchetto e poi di un decimo pacchetto di aiuti militari, vorrei che l'ottavo fosse l'ultimo e che il prossimo fosse di aiuti umanitari, utile a ricostruire scuole e ospedali".

"Ho chiesto a Israele stop alle bombe sui civili"

Sferzato da alcuni interventi, il ministro della Difesa, durante la sua replica, ha poi accennato alla guerra tra Israele e Hamas, che sta causando migliaia di morti tra la popolazione di Gaza, molti dei quali bambini: "La richiesta che smettano di cadere bombe sui civili palestinesi la faccio ogni giorno e non sui giornali ma al mio collega israeliano. Siano stati tra i primi a mandare aiuti e continueremo a farlo, perché ci siamo assunti la responsabilità di fare la cosa giusta che non è mai quella facile", ha spiegato.

Graziano (PD): "Serve anche sostegno umanitario"

"È necessario sostenere, anche umanitariamente il popolo ucraino". Così il capogruppo del Partito Democratico in commissione Difesa, Stefano Graziano, illustrando, nell'aula di Montecitorio la mozione depositata dal partito di Elly Schlein, che approvando gli aiuti militari chiede al governo di concentrare gli sforzi su azioni diplomatiche e aiuti umanitari. "Partiamo dal 4 febbraio 2022: c'è un aggressore, la Russia e c'è purtroppo un aggredito, l'Ucraina. Poi con le elezioni americane e quel che sta accadendo in Israele e Gaza lo scenario è cambiato. Ma noi del Pd dal primo istante senza se e senza abbiamo condannato l'invasione russa. Il governo Draghi è intervenuto dando immediatamente sostegno all'Ucraina. C'è bisogno di noi, dell'Italia e dell'Europa, perché la Russia, invadendo l'Ucraina, ha rotto un elemento fondamentale, quello dell'articolo 51 della carta delle Nazioni Unite", ha spiegato. Il deputato dem ha poi attaccato l'esecutivo: "L'Europa manca – ha proseguito Graziano – e manca un protagonismo dell'Italia; un ruolo che si poteva costruire in modo diverso a partire già da un anno fa, con una forte azione diplomatica verso il processo di pace. Ma questo manca. Manca anche la prospettiva del governo italiano su come intervenire e come fare per ripristinare una pace giusta e duratura. Dobbiamo lavorare verso una difesa comune europea, questo è fondamentale per arrivare ad avere un processo di ricostruzione uniti. Dobbiamo lavorare per costruire una condizione affinché ci sia una pace giusta e sicura. Non possiamo omettere che la grande difficoltà di questo governo nasce anche dal fatto che il suo principale alleato è Orban, che ostacola l'UE.