L'Ue ordina lo sbarco immediato dei migranti: "Rischio tragedia umanitaria"

Il giorno dopo gli sbarchi dalle navi Geo Barents e Humanity 1, consentiti ai migranti a bordo perché ritenuti "fragili" dopo le visite mediche effettuate, sulla gestione dei migranti arriva il monito di Bruxelles. Forse il più duro di cui Palazzo Chigi ha memoria. La Commissione Europea chiede lo sbarco immediato, nel più vicino luogo di sicurezza, di tutte le persone soccorse che si trovano a bordo della Ocean Viking. "La situazione a bordo della nave ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria", si legge in una nota della Commissione, facendo riferimento all'imbarcazione dell’Ong SOS Méditerranée diretta verso la Francia.

L'esecutivo Ue lancia un monito a tutti i 27 stati del blocco. La Commissione Ue - si legge nella nota - ricorda il principio della cooperazione e invita gli Stati membri a lavorare insieme per garantire una risposta comune, con la massima importanza e considerazione per la "sacralità della vita umana". Perché, come recita il documento dell'esecutivo europeo, "sulla base del Meccanismo di solidarietà concordato, è disponibile un numero significativo di posti di ricollocazione per contribuire ad alleviare parte della pressione attraverso il trasferimento in altri Stati membri".

Questa è l'ennesima bagarre per la premier Giorgia Meloni, decisa a ribadire la correttezza delle posizioni del suo governo sulla gestione degli sbarchi dei migranti. La premier italiana ha voluto rispondere anche alle critiche del portavoce del governo francese, Olivier Veran, il quale ha ribadito la distanza sul tema dell'accoglienza dal governo italiano, invitandola al rispetto degli impegni europei.

A distanza di alcune ore dall'attacco del portavoce del governo francese, Meloni continua difendere la linea dura del governo di centrodestra: "Sui giornali ho letto stamattina titoli surreali, distanti dalla realtà. Ad esempio non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici. Scelta, quella dell'autorità sanitaria, che abbiamo trovato bizzarra", afferma la premier Giorgia Meloni, nel corso dell'assemblea con i gruppi parlamentari di FdI, all'indomani degli sbarchi dalle navi Geo Barents e Humanity 1.

La presidente del Consiglio precisa che: "Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi Ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo. A bordo di queste navi non ci sono naufraghi ma migranti - ha insistito nel corso dell'assemblea -: le persone sono salite a bordo in acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza. Giuridicamente, dunque, non parliamo di 'naufraghi', qualifica che ricorrere invece in regime di Sar".

Continua così l’ennesimo scontro sulla pelle di oltre 230 persone. Uno scontro politico e ideologico, dove la premier italiana non vuole concedere la sconfitta.