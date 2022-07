Cosa dicono i sondaggi dopo la caduta del governo Draghi: chi scende e chi sale

Salgono Fratelli d'Italia, Pd e Azione/+Europa, scendono (e il calo è piuttosto sensibile) Lega e Movimento 5 Stelle. Questo in sintesi il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio condotto da Swg per il Tg di La7 e realizzato tra il 21 e il 25 luglio su un campione di 1.200 persone stratificate per età e sesso. La caduta del governo Draghi sembra aver provocato oscillazioni non proprio marginali sul consenso dei partiti. La Lega perde 1,6 punti percentuali in una settimana passando dal 14 al 12,4%; il M5s lascia sul terreno l'1,1% e scende al 10,1% dall'11,2; anche Forza Italia paga dazio, ma in questo caso il calo di consensi è molto più contenuto (-0,3%) con i forzisti che si attestano al 7,1%.

Continua invece a crescere Fratelli d'Italia che con il 25% dei voti potenziali (+1,2%) consolida il proprio ruolo di partito leader della coalizione. In ascesa anche il Pd che passa dal 22,1% al 23,2%, così come Azione/+Europa che si attesta ora al 6% con una crescita dell'1,1% in una settimana. Seguono Verdi/Sinistra Italiana al 3,6% (-0,2), Italia Viva al 2,9 (+0,2), Italexit al 2,8 (+0,3) e Mdp-Articolo 1 che è accreditato del 2,2% di consensi virtuali (-0,1).

Secondo Swg il nuovo partito di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, vale al momento l'1,5% dei voti, mentre Noi con l'Italia si ferma all'1%. In calo del 2% rispetto a una settimana fa la percentuale di intervistati che non si esprime, ma la quota di astenuti resta molto alta (41%). La caduta del governo Draghi sembra aver avvantaggiato i partiti che hanno mantenuto un profilo più coerente sull'appoggio all'esecutivo, ovvero Fdi e Pd, e penalizzato le forze che hanno deciso di sfilarsi dalla maggioranza. Nel centrodestra il calo di Lega e Fi viene comunque "tamponato" dalla crescita di Fdi: nel complesso, se consideriamo anche i voti di Noi con l'Italia la coalizione vale il 45,5% dei consensi.

Dal sondaggio di Swg emergono altre indicazioni molto utili: secondo la maggioranza degli intervistati la caduta del governo Draghi è responsabilità del M5s (59%) e in seconda battuta della Lega (33%), molto meno degli altri partiti (la rilevazione permetteva di fornire più risposte). Inoltre il 59% degli italiani ritiene che la crisi sia stata sbagliata e che si sarebbe dovuta evitare: così la pensano circa un terzo degli elettori del centrodestra; un altro 19% del totale degli intervistati ritiene la crisi sbagliata ma comunque inevitabile e solo il 19% pensa che la caduta del governo sia giusta.

Il sondaggio di EuromediaResearch: giù la Lega, crolla il M5s

Indicazioni simili arrivano da un report di EuromediaResearch pubblicato sulla 'Stampa'. Il sondaggio rivela che il 61,8% degli intervistati non si dichiara contento della fine dell'esperienza del governo Draghi, e tra di loro troviamo il 63,2% degli elettori di Forza Italia e il 51,1% di quelli della Lega. Conte (65%), Salvini (58,5%), Grillo (53,5%), Berlusconi (52,9%), Di Maio (46,9%) vengono indicati come i maggiori portatori di 'colpe' in questa crisi.

Fratelli d'Italia (23,5%) incassa con successo un +1,5% nel giro di una settimana, mentre i suoi alleati pagano il prezzo del momento con un -0,9% per Forza Italia (7,7%) e un -0,6% per la Lega (14%). Sull'altro fronte il Partito democratico, guidato dal segretario Enrico Letta, guadagna un punto percentuale (22,8%), Azione di Carlo Calenda lo 0,6% (5,1%), e Italia Viva di Matteo Renzi lo 0,5% (3,1%). Il M5s è al 9,2% (-1,5%).