"Sorpasso": il sondaggio che spaventa Salvini e la Lega

Oscillazioni "pericolose" per gli equilibri (futuri) della maggioranza di governo. Secondo un recentissimo sondaggio di Tecné per Rti, Fratelli d'Italia resta di gran lunga il primo partito in Italia, con il 28,8 per cento dei consensi. A inseguire c'è il Partito Democratico al 19,6 per cento, staccato di nove punti percentuali, e poi il Movimento 5 Stelle al 16,5 per cento.

Ma l'attenzione degli osservatori nelle ultime settimane si sta spostando su un altro elemento, tutto interno al centrodestra: ovvero, il possibile sorpasso, addirittura netto (quasi un punto pieno) secondo l'ultima rilevazione citata, di Forza Italia, al 9,3 per cento, ai danni Lega, ferma all'8,4%. Va specificato che i sondaggi Tecné spesso sono molto "generosi" nel pesare il partito che fu di Berlusconi, ma il segnale c'è (da mesi, secondo l'istituto) e va analizzato con cura. Alle elezioni politiche del settembre 2022 Lega e Forza Italia si attestarono entrambe sopra l'8 per cento, con i salviniani di poco davanti agli azzurri.

La strategia di Salvini per le elezioni europee

Proprio ieri è stato confermato che il nome di Silvio Berlusconi, morto a giugno 2023, sarà sul simbolo di Forza Italia anche alle elezioni europee di giugno 2024: lo ha ufficializzato Tajani. Sarà una lunga corsa a due tra azzurri e Carroccio, una lunga campagna elettorale (mancano 4 mesi al voto) per prendersi la piazza di secondo partito della coalizione dopo Fratelli d'Italia.

L'ansia di Salvini nel cercare di smarcarsi da Meloni e Tajani (ieri lo ha fatto in maniera molto evidente sul caso Ilaria Salis) sarà, secondo gli esperti, sempre più evidente, per ragioni elettorali, fino al voto di giugno. Alle elezioni europee ci si presenta "da soli", e i partiti si devono pesare autonomamente, tanto nel centrodestra quanto nel fragile centrosinistra, dove Pd e M5s non sono nemmeno riusciti a trovare accordi su candidati comuni per tutte le elezioni regionali dei prossimi mesi.

Il possibile sorpasso di Forza Italia sulla Lega

Ma appare certo che se il leader della Lega fino a qualche mese fa sperava di rosicchiare consenso a Fratelli d'Italia, ora il timore di essere sorpassato da Forza Italia è fondato. Un altro sondaggio, preparato da Noto per "Porta a Porta", ipotizza che la candidatura in lista in prima persona di Meloni attrarrebbe i voti di elettori vicini al Carroccio e porterebbe FdI al 32 per cento (dal 29) e quella di Tajani darebbe un "boost", solo dello 0,5 per cento - dal 7 al 7,5 per cento - ma sufficiente a superare il Carroccio che andrebbe dall'8 al 6,5 (Salvini non sarà candidato).

Se dal caso Salis alla protesta dei trattori, dall'Europa al fisco ci saranno nei prossimi giorni, settimane, mesi tentativi della Lega di differenziarsi sempre più dagli alleati, il motivo va ricercato in queste dinamiche. Logiche elettorali, parlare sopra alcune scelte di governo per smarcarsi, col rischio però di commettere anche errori come sulla militante antifascista milanese, prima accusata di aver aggredito, anni fa, un gazebo della Lega mentre poi si è chiarito che fu assolta.

I sondaggi non sono unanimi

Va specificato che i sondaggi non sono affatto unanimi nell'ipotizzare un sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Ad esempio, la rilevazione Ixé di inizio settimana, che dà Fratelli d'Italia al 29,6 per cento, posiziona il partito di Salvini al secondo posto nella coalizione, all'8 per cento, e Forza Italia al 6,5 per cento. Anche il sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 indica ancora in un punto e mezzo la distanza tra Lega (all'8,7 per cento) e Forza Italia (al 7,2 per cento). La campagna elettorale è solo all'inizio.