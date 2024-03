I due sondaggi che preoccupano Giorgia Meloni

Se due indizi sono una coincidenza e tre fanno una prova, nel primo partito italiano è lecito avere almeno qualche preoccupazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ieri il sondaggio di Quorum / YouTrend per Sky Tg24 segnalava che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta la prima forza politica attestandosi al 27,1 per cento, ma cala di parecchio, dell'1,3 per cento, rispetto alla rilevazione del 29 gennaio. Alle sue spalle, cresce il Partito Democratico di Elly Schlein che si attesta al 19,9 per cento segnando un + 0,7 per cento rispetto alla precedente rilevazione; scatto in avanti del Movimento 5 Stelle, che sale al 15,9 per cento, con ben 2,3 punti di crescita.

Sondaggi: c'è qualche preoccupazione in Fratelli d'Italia

Il calo del partito della premier è confermato anche dal sondaggio di Swg per il Tg di La7. Questa settimana le preferenze di voto degli italiani premiano M5s (+0,2) e Forza Italia (+0,5). La formazione della premier, Fratelli d'Italia, è quella che accusa il calo più rilevante (-0,4), ma scendono anche Lega e Azione (-0,1). Stabili Pd e Verdi e Sinistra.

Tra i partiti "minori" guadagnano +Europa e Noi Moderati (+0,2). Calano Italia Viva (-0,2), Unione Popolare e Democrazia Sovrana e Popolare (-0,1), stabile Italexit per l'Italia.

Se si votasse oggi

Se si analizzano i rapporti di forza tra gli schieramenti, nelle intenzioni di voto di questa settimana il centrodestra vede un aumento dello 0,1 per cento, mentre il Centrosinistra allargato registra un aumento marcato, dell'1,9 per cento, rispetto alle elezioni del 2022. Se si votasse oggi, a livello meramente teorico, la sfida sarebbe combattuta.

Elezioni regionali in Abruzzo 10 marzo 2024

Intanto il governo si sposta in Abruzzo, al completo o quasi, per gli ultimi lampi di campagna elettorale. Domenica si vota. Il presidente in carica, Marsilio, ipermeloniano, è davanti, è favorito nei sondaggi (che ora non si possono più diffondere). Il centrosinistra, unito nel sostenere il candidato D'Amico, punta alla rimonta con "l'effetto Sardegna". E ha trovato la ricetta "facile" per scaldare i toni e abbassare l'astensionismo (gli esperti avvisano che se migliaia di indecisi vanno alle urne, tutto diventa impronosticabile): Marsilio è l'unico governatore pendolare nella storia, non vive in Abruzzo ma a Roma. L'opposizione attacca: "L'autista pagato con soldi pubblici lo va a prendere a Roma, quanti chilometri ha macinato a nostre spese? Non vive il territorio, non sa nulla di noi".

"L'esito delle elezioni in Sardegna avrà fatto sicuramente piacere al centrosinistra, ma sull'Abruzzo sono certo che i cittadini sapranno riconoscere se il presidente Marco Marsilio e il centrodestra hanno lavorato bene e se hanno raggiunto gli obiettivi. Detto questo, ciò che accade alle elezioni regionali nulla ha a che vedere con gli equilibri nazionali e con il governo di centrodestra. Governeremo per tutta la durata della legislatura senza particolari scossoni, ma trovando sempre la sintesi tra le nostre posizioni", commenta Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

Un mese fa il centrosinistra dava per perso l'Abruzzo. Per le regionali di domenica la partita è invece aperta. Due eventuali batoste consecutive non potranno essere minimizzate dal centrodestra, soprattutto perché proprio in Abruzzo è iniziato il percorso di crescita e di insediamento della classe dirigente di FdI, con la vittoria di Marsilio alle regionali del 2019.

Fratelli d'Italia: "Vinciamo noi"

L'imperativo in Fratelli d'Italia è dimenticare la Sardegna, scacciare i fantasmi che aleggiano sulla coalizione di centrodestra dopo l'ultima tornata elettorale e portare a casa la riconferma del presidente uscente in una regione, l'Abruzzo, che Fdi considera una sorta di roccaforte. Con questo spirito oggi Giorgia Meloni si recherà prima a Teramo (dove alle 16.00 è in programma un evento alla Camera di commercio) e poi a Pescara per il comizio delle 18.00 in Piazza Salotto per sostenere la corsa di Marco Marsilio. Sul palco pescarese ci saranno anche gli altri leader della coalizione: Antonio Tajani, Matteo Salvini, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi.

In casa Fdi non vogliono nemmeno contemplare l'ipotesi di una sconfitta: "Il 10 marzo vince Marco Marsilio", assicura all'Adnkronos Etel Sigismondi, coordinatore in Abruzzo di Fratelli d'Italia. Secondo il luogotenente di Via della Scrofa in regione, le ultime rilevazioni non riservano particolari sorprese, anzi. "I sondaggi, gli ultimi pubblicati, ci dicono che Marsilio è in netto vantaggio con una media del 53%. Ma la forbice potrebbe ampliarsi ulteriormente". Una rimonta del centrosinistra? "Assolutamente no".