Il Pd si avvicina ma c'è un sondaggio che esalta Meloni

Le distanze si riducono. Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce e si avvicina. E' il duello fotografato dal sondaggio Swg per il Tg La7, che fa riferimento alle intenzioni di voto se le elezioni andassero in scena oggi 5 febbraio 2024. Fratelli d'Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cede lo 0,4% e scende al 28,1%. Il Partito democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein guadagna lo 0,5% e sale al 20%. Il M5S di Giuseppe Conte rimane stabile al 15,9%.

Ultimi sondaggi: chi sale e chi scende

Passo indietro della Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2% e si attesta all'8,5%. Forza Italia cresce dello 0,1% e ora vale il 7,3%. Una delle "sfide" più interessanti in vista delle elezioni europee è proprio quella per la seconda piazza nella coalizione di centrodestra. Dopo la scomparsa di Berlusconi, infatti, in pochi tra gli osservatori avrebbero puntato su una Forza Italia ancora così competitiva. Azione di Carlo Calenda rimane al 4,3% davanti a Verdi e Sinistra che salgono al 4%. Italia Viva di Renzi scende dal 3,3% al 3,1%, alle sue spalle ci sono +Europa (2,4%), Italexit per l'Italia (1,6%), Unione Popolare (1,3%) e Sud chiama Nord (1,1%).

Un altro sondaggio di BiDiMedia (committente Partito Socialista Italiano) diffuso ieri delinea percentuali non molto diverse:

Fratelli d'Italia: 28,6%

Partito Democratico: 19,3%

Movimento 5 Stelle: 16,1%

Lega: 9%

Forza Italia: 6,6%

Azione: 4,2%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,8%

Italia Viva: 3,1%

Più Europa: 2,5%

Unione Popolare: 1,3%

Democrazia Sovrana Popolare: 1,3%

Italexit per l'Italia: 1,2%

Noi Moderati: 1%

Un'altra lista: 2%

Elly Schlein si candida alle europee

Elly Schlein sarà in campo per le elezioni europee, nonostante il parere negativo di molti big del suo partito. E sarà candidata in tutte le circoscrizioni. Punta a pescare nel bacino dell'astensione e nell'elettorato oggi tiepidamente vicino al Pd. E a portare i dem saldamente oltre il 20 per cento. Potrebbe lasciare il posto di capolista in qualche circoscrizione, non a colleghi di partito ma a volti della società civile: tra i nomi che circolano insistentemente, quello di Cecilia Strada, la figlia dello scomparso fondatore di Emergency Gino Strada, la giornalista della Rai Giovanna Botteri e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Il sondaggio sulle elezioni regionali in Sardegna

A tre settimane dalle prime elezioni italiane del 2024, le regionali in Sardegna, BiDiMedia pubblica però anche un sondaggio sull'esito del voto sardo. E qui il candidato super meloniano Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari, è in vantaggio. Non una sorpresa, va detto: le divisioni nel centrosinistra, dove la candidatura dell'ex governatore Renato Soru indebolisce e non di poco la contiana Alessandra Todde (sostenuta anche dal Pd), spalancano le porte della vittoria al centrodestra, a meno di scossoni e sorprese non pronosticabili.

Per Meloni si preannuncia una vittoria addirittura "comoda" nel primo appuntamento che conta davvero nel 2024, e che sancirebbe il primato di Fratelli d'Italia come primo partito italiano: un buon viatico in vista delle elezioni europee oltre che il segnale che la luna di miele tra la premier e ampie fasce di elettorato, iniziata con le elezioni del 25 settembre 2022, non è ancora finita.