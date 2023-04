Ultimi sondaggi: quanto distacco c'è davvero tra Fratelli d'Italia e Partito democratico

L'ultimo sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana delinea una situazione piuttosto cristallizzata del quadro politico italiano. Fratelli d'Italia torna a crescere leggermente e si attesta al 29,7 per cento guadagnando lo 0,1 per cento sulla scorsa settimana. Il Pd è stabile al 20,4 per cento. Il M5s perde lo 0,5 per cento e si attesta al 15,1.

La Lega è all'8,4 per cento, in crescita di quasi mezzo punto in una settimana. Cala il Terzo Polo, ora è al 7,8 per cento. Forza Italia è al 6,2 per cento perdendo lo 0,2 in sette giorni. Oggi i tre partiti principali della maggioranza raccoglierebbero il 44,3% dei consensi.

Il Pd, dopo l'elezione di Elly Schlein come nuova segretaria, è risalito nei sondaggi, fino a tornare a essere saldamente il primo partito d'opposizione, ma non sembra per ora staccarsi più da quel 20 per cento. Sono quasi 10 i punti di distacco dal partito di Giorgia Meloni. Tanti.

Tra gli altri partiti di opposizione, l'Alleanza Verdi-Sinistra cala leggermente dal 3,4 al 3,3 per cento, così come +Europa, dal 2,7 al 2,6 per cento. Unione popolare di Luigi De Magistris è stabile all'1,8 per cento, Italexit di Gianluigi Paragone è all'1,9 per cento (+0,2).

Da segnalare come il distacco tra Pd e FdI sia confermato in maniera pressoché identica dall'ultimo sondaggio di Tecnè per l'agenzia di stampa Dire:

Fdi 29,7%

Pd 20%

M5s 15,5%

Lega 8,6%

FI 7,4%

Azione/iv 7,3%

Sinistra/verdi 3,2%

+Europa 2,3%

Italexit 1,7%

Altri 4,3%

Anche la rilevazione di IndexResearch per PiazzaPulita è quasi "una copia", per quel che riguarda i punti che separano i due principali partiti: