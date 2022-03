Sondaggi politici, Lega e M5s "puniti" dopo un mese di guerra 

Ad un mese dalla guerra in Ucraina, i sondaggi parlano chiaro su chi è stato penalizzato per le sue posizioni in politica estera. Sono Lega e Movimento 5 Stelle. Soprattutto il partito di Matteo Salvini, che paga una storia di legami con il partito di Vladimir Putin lunga vent’anni, interrotti solo dopo l’intervento dei tank russi in Ucraina.

Entrambi i partiti vanno verso una lenta e inesorabile discesa da mesi ormai, ma perdono un intero punto percentuale rispetto al mese precedente. Che cosa è cambiato nel frattempo? Che è scoppiata una guerra in cui c’è un aggressore, Putin e un aggredito, Zelenskyj. Salvini, anche di fronte alle prime bombe, aveva tentennato dichiarando che “le sanzioni dovevano essere l’estrema ratio”. Poi, quando ha capito che era difficile continuare a difendere la Russia, ha fatto una svolta a “U” in piena corsa, vestendo i panni del pacifista. Evidentemente non è stato possibile cancellare con un colpo di spugna venti anni di ammirazione per Putin e la Russia.

Anche il Movimento 5 Stelle ha pagato una comunicazione schizofrenica, con la maggiora parte dei deputati che prima hanno votato l’invio delle armi italiane all’Ucraina e l’aumento della spesa militare al 2% del Pil. Salvo poi assistere alla fronda pacifista alzatasi dai banchi del Senato. Con Giuseppe Conte in mezzo a far tacere tutti e precisare la linea politica del partito: “Nessuna altra legittimazioni all’aumento delle armi”.

Alla fine, secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè sulle intenzioni di voto al 25 marzo 2022, il testa a testa è sempre fra Enrico Letta e Giorgia Meloni con il Pd è stabile in testa (23,2%), seguito da Fdi in lieve risalita (17,8%). In calo la Lega (16,3%) e il M5S (14,1%).

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Ixé