Ultimi sondaggi: chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi

Come andrebbero le elezioni politiche nel caso si votasse oggi? Domanda puramente retorica, perché nonostante i dissidi sulle candidature in vista delle prossime regionali, la maggioranza di destra-centro ha numeri che garantiscono una certa solidità e un orizzonte di legislatura. Almeno per ora. Ma secondo l'ultimo sondaggio politico di Swg per il Tg La7, ci sono un po' di sorprese. Praticamente stabile, rimarca la rilevazione, il consenso per il primo partito Fratelli d'Italia, che rispetto alla scorsa settimana è calato di 0,1 punti percentuali. In calo anche il Pd, che segna un -0,3%. Crescono invece il Movimento Cinque Stelle (+ 0,4%), la Lega (+0,2%) e Forza Italia (+0,2%).

Più in dettaglio FdI si attesta questa settimana al 29,0% delle preferenze, il Pd al 19,4%, M5S al 16,6%. Quindi la Lega al 9,6%, Forza Italia al 6,9%, Azione al 3,7% (-0,2%), Verdi e Sinistra 3,5% (-0,1%). E ancora: Italia Viva al 3,1% (+0,1%), +Europa al 2,8% (+0,3%) , Per l'Italia con Paragone 1,7% (-0,2%), Unione Popolare stabile all'1,2%, Noi Moderati 1,0% (-0,1%) e altre liste 1,5% (-0,2%).

In forte diminuzione, infine, per una volta, la percentuale di chi non vuole esprimersi (astenuti o indecisi) che passa dal 45% al 41%.

