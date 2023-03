Cosa dicono gli ultimi sondaggi: primi segnali preoccupanti per Meloni

L'ultimo sondaggio di Swg per il tgLa7 "di Mentana" sulle intenzioni di voti delinea i nuovi equilibri del quadri politico nostrano. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è stabile al 30,3%, con 10 punti di vantaggio sul secondo in classifica. Che è il PD di Elly Schlein, che continua a risalire: la crescita è dello 0,6% al 20,4%.

Il M5s di Giuseppe Conte cala dello 0,8% al 15,3 per cento. Consensi probabilmente "rubati" dalla Schlein. Azione-Italia Viva sale dello 0,2% al 7,7%. Ma torniamo alla destra. La Lega di Matteo Salvini è sempre la quarta forza con l'8,5%, in calo dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Forza Italia lascia 0,1 punti percentuali e si assesta al 6,3 per cento.

Seguono molto staccati Verdi e Sinistra, stabili al 3,2%; poi +Europa in crescita dello 0,3% al 2,5%; Unione Popolare sale dello 0,1% all'1,8%; medesima crescita per Per l'Italia con Paragone, che va all'1,7. Sempre molto alta l'astensione potenziale: il 37% del campione interpellato non ha infatti espresso preferenza alcuna.

Nel sondaggio del lunedì di YouTrend, per SkyTg24, PD e FdI crescono ciascuno di 0,6 punti rispetto a una settimana fa. Sostanzialmente stabili tutti gli altri principali partiti. Fratelli d'Italia è al 29%, in crescita dello 0,6%. Il Partito Democratico è in crescita al 19,3%. Il Movimento 5 Stelle è al 15,8%, la Lega è all'8,5%, il Terzo Polo Azione-Italia Viva è al 7,6%, Forza Italia è al 5,8%, l'Alleanza Verdi Sinistra è al 2,9%, Italexit al 2,4%, +Europa al 2%, Noi Moderati all'1,5%, Altri al 5,2%, Indecisi e astenuti al 42,8% a conferma dell'astensione sempre alle stelle.

La vera piccola sorpresa, rispetto a sette giorni fa, è che, sempre secondo la rilevazione più recente di YouTrend, la fiducia sia nel governo che in Giorgia Meloni cala di due punti secchi. Non un segnale incoraggiante per l'esecutivo.

Secondo un altro sondaggio di Bidimedia di qualche giorno fa Fratelli d'Italia sarebbe al 28,1%, con il Partito Democratico al 18,7%, 9 punti e mezzo di distacco. Il Movimento 5 Stelle insegue invece al 16%. Che nella fase attuale FdI sia ampiamente il principale partito non è, in ogni caso, in discussione. E lo resterà probabilmente a lungo, anche se non dovesse "sfondare" più oltre la soglia psicologica del 30 per cento.