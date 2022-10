C'è il sorpasso, M5s davanti al Pd (dopo tre anni): l'ultimo sondaggio

Solo un singolo sondaggio, nulla di più. Ma non accadeva dal 2019, e dunque la notizia c'è tutta. Sorpasso sul Pd, il M5s è secondo partito. Un trend del genere si intravedeva nelle scorse settimane e oggi, in base a una rilevazione realizzata da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, Fratelli d'Italia continua la sua crescita e il Movimento che venne fondato da Grillo e Casaleggio scavalca il Pd nella gerarchia dei partiti posizionandosi al secondo posto. È quanto emerge dalla ricerca, relativo alle intenzioni di voto.

Il partito guidato da Giorgia Meloni, con il 28,4% (+2.2% rispetto al risultato elettorale del 25 settembre) si conferma primo partito italiano. Il M5s, con il 17,3% si posiziona al secondo posto (+1.1%), superando il Pd che scende alla terza posizione con il 17,0% (-2%). Cresce la Lega, quarta, al 9,5% (+ 1,2%). Azione-Italia Viva, nella quinta posizione, sarebbe all'8.3% (+0,4%). Poi Forza Italia che scende al 6,7% (-1,4%). L'alleanza Verdi e Sinistra scende al 3,4% (- 0,1%), +Europa scende leggermente al 2,6% (-0,1%), Italexit al 2,6% (+0,2%). Noi Moderati 0,8% (-0,1%) e Impegno Civico rimane stabile allo 0,4%. Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (FdI-Lefga-Fi-Noi Moderati) raggiungerebbe il 45,4%, mentre il centrosinistra (Pd-Verdi e Si-+Europa-Impegno Civico) si fermerebbe al 23,4%.

Il sorpasso M5s-Pd non è però confermato da altre rilevazioni. Il sondaggio Proger Index Research, ad esempio, indica che Fratelli d'Italia cresce ancora e che il Pd è davanti al M5s: 28% attribuito a Fdi. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,8% rispetto alla scorsa settimana. Il Pd perde lo 0,1% e ora vale il 17,6%, il Movimento 5 stelle è stabile al 16,2%. La Lega sale dall'8,5% all'8,6%. In ascesa anche Italia Viva-Azione, ora all'8,1%. In calo Forza Italia, che perde lo 0,7% e ora si attesta al 6,8%. Seguono Europa Verde-Sinistra Italiana al 4,1%, +Europa al 3,2% e Italexit al 2,2%.