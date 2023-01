Ultimi sondaggi: chi sale e chi scende, la classifica dei partiti

Crescono Movimento 5 stelle e Lega secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. Fratelli d'Italia è sempre stabilmente il primo partito. In leggero calo, una discesa dello 0,4 per cento, ma il partito di Giorgia Meloni secondo la rilevazione è ancora ben oltre il 30 per cento dei consensi, il 30,4 per la precisione. Staccatissimo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cresce di quattro decimali e stacca ulteriormente il Pd come secondo partito "in classifica". I pentastellati sono al 17,8 per cento, i dem guadagnano lo 0,2 ma sono sempre sotto al 15 per cento (14,2).

Sale la Lega di Matteo Salvini che torna al 9 per cento, otto decimali in più del terzo polo Azione-Italia viva, stabile. Forza Italia aumento dello 0,2 e si attesta al 6,8 per cento. Tra gli altri partiti, l'alleanza Verdi-sinistra è al 3,6 per cento (-0,2), seguono +Europa (3,2, +0,1), Per l'Italia con Paragone - Italexit (2 per cento, -0,3) e Unione popolare di Luigi de Magistris (2, +0,2). L’astensione cresce di 1 punto, chi non si esprime è pari al 37%.

Il sondaggio Swg ha anche sondato il sentiment degli italiani sulle intercettazioni. Secondo il 54 per cento degli intervistati la loro pubblicazione sui media andrebbe vietata solo per quelle conversazioni che riguardano fatti privati non legati al presunto reato. Per il 23 per cento la pubblicazione andrebbe vietata in ogni caso, per il 12 andrebbe invece consentita sempre.