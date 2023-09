Come voterebbero gli italiani dopo un anno di Meloni

Era il 25 settembre 2022. Un anno fa gli italiani alle elezioni politiche "sceglievano" Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia e il centrodestra tutto stravincevano alle urne e si apprestavano a governare. Dopo dodici mesi ecco le intenzioni di voto degli elettori italiani se si votasse oggi, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7, una delle rilevazioni più attese e ritenute più affidabili nei "palazzi" romani.

Ultimi sondaggi: Lega torna al 10 per cento

Si segnala una piccola flessione di Fratelli d'Italia che passa dal 28,8% al 28,7, ma quello che colpisce gli osservatori più attenti è l'aumento della Lega che sfonda ormai quota 10%. I toni più aspri sull'immigrazione di Salvini sembrano iniziare a pagare dividendi a livello di consenso. l pressing della Lega sugli alleati sarà una costante dei prossimi mesi, almeno fino alle elezioni europee 2024 in cui si corre da soli, senza coalizioni più o meno sfilacciate, e in cui il Carroccio punta a ridurre di molto il gap con Fratelli d'Italia.

Il capogruppo salviniano Molinari avverte che un rimpasto di governo "non sarebbe una tragedia se succedesse. Siamo molto soddisfatti, come Lega, dei nostri ministri. Non so se gli alleati lo siano dei loro". I nomi dei ministri finiti nel mirino, secondo indiscrezioni riportate oggi dai quotidiani, sono sostanzialmente quattro: Daniela Santanchè (Turismo), indebolita dalle inchieste sulle sue ex società. Matteo Piantedosi (Interni), con cui Salvini è freddissimo. E poi ancora Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Adolfo Urso (Made in Italy).

Torniamo all'ultimo sondaggio. All'opposizione, immobile il Partito democratico, staccato di nove punti percentuali da Fratelli d'Italia, mentre cala di 0,3% il Movimento Cinque Stelle. Azione con un +0,1% è al 3,8%, seguito da Verdi e Sinistra in calo al 3,2%.

Tra i partiti minori, poche variazioni di rilievo. In calo Per l’Italia con Paragone all'1,6%, così come Unione popolare. Da segnalare un calo di coloro che non si esprimono, ma la percentuale del 38% tra indecisi e astenuti è comunque altissima.

Il sondaggio che fa volare Tajani

Nella maggioranza c'è anche Forza Italia che sembra attraversare un buon momento. Un recentissimo sondaggio Tecné per l'agenzia Dire attribuisce al partito di Tajani addirittura il 10,1%, superando la Lega al 9%. I dati relativi agli altri partiti sono invece pressoché sovrapponibili alle altre rilevazioni, con Fratelli d'Italia al 28% e il Pd al 19%.

Un'ulteriore rilevazione di Euromedia per Repubblica racconta invece di un distacco di soli tre punti percentuali tra le principali forze d'opposizione, Pd e M5s.