Il leggero calo di Fratelli d'Italia negli ultimi sondaggi politici

Secondo il più recente sondaggio politico, quello realizzato da Emg Different per la Rai tra il 26 e il 30 gennaio, il calo di Fratelli d’Italia è confermato. La nuova rilevazione arriva dopo i sondaggi di inizio settimana che indicavano lo stesso trend: il partito di Giorgia Meloni infatti scende fino al 27,5%, con un -0,3% in una settimana.

La rilevazione di Swg per il TgLa7 di inizio settimana aveva fatto emergere come Fratelli d'Italia fosse sempre, stabilmente, il primo partito. Ma in leggero calo, una discesa dello 0,4 rispetto alla settimana precedente, comunque a un ragguardevole 30,4 per cento. I sondaggi politici, anche quello di Emg per la tv pubblica, mostrano in ogni caso come ci sia una distanza di 10 punti circa tra il partito meloniano e chi insegue, Partito democratico e M5s (che però guadagnano qualcosa in termini di consenso).

Il Movimento 5 stelle sale ancora e si ferma al 17,9%. Il Pd si riprende e raggiunge il 17,7%. In leggero calo la Lega di Salvini fino all'8,6%, comunque ancora nettamente davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi che scivolano al 7,9% perdendo lo 0,3% in una settimana. Oltre il 7% invece Forza Italia che torna a crescere dopo settimane di forte stallo. Infine, per Emg, l'alleanza Verdi-Sinistra al 3,6%, PiùEuropa al 2,4%, ItalExit-Paragone 2,2%, Noi Moderati-Lupi 1,3% e Unione Popolare-De Magistris 1,3%.

Sempre impressionante il dato di indecisi più astenuti: è al 39,4%, quasi 4 italiani su 10 non andrebbero a votare o non saprebbero chi votare, se si dovessero tenere oggi elezioni politiche: