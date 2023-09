L'ultimo sondaggio che preoccupa Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia giù

Campanello d'allarme per la maggioranza. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia in calo nelle intenzioni di voto degli italiani, in leggerissima salita invece Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Questa è l'istantanea dell'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana (una delle rilevazioni più attese, dopo un mese di stop estivo).

FdI, che registra un -1,2% rispetto al 31 luglio, si conferma il primo partito con il 28,2%. Minime le variazioni per le altre formazioni. Il Pd, secondo partito con 20,1%, sale dello 0,1% e M5S dello 0,6% (terzo partito con 16,9%). In discesa Lega con meno 0,3%, mentre Forza Italia perde lo 0,8%. Per Azione leggera risalita (+0,1%), così come Verdi e Sinistra (+0,3%).

Molto diverso è però il "mood" di un altro sondaggio (YouTrend) rilanciato diffusamente ieri dal partito della premier sui social, secondo cui Fratelli d'Italia è ancora ben oltre il 31 per cento, con oltre dodici punti di vantaggio su Pd e M5s.

? Stiamo facendo quello che avevamo promesso e gli italiani lo hanno capito: per questo, a un anno dalle elezioni, continuano a premiarci con il loro consenso. pic.twitter.com/TcNOLXnENr September 4, 2023

Continua a leggere su Today.it...