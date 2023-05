Il nuovo sondaggio che fa sorridere solo Meloni e Renzi

Fratelli d'Italia sempre primissimo partito, con il 29,5 per cento dei consensi e soprattutto con un balzo di +0,7 per cento rispetto a una settimana fa. Questo è quel che emerge dal consueto sondaggio del lunedì di Swg per il TGLa7 di Enrico Mentana. Il Partito democratico con il 21,1 per cento è sempre secondo partito, ma registra una lieve flessione (-0,4 per cento), comunque sopra il risultato delle ultime elezioni politiche.

Terza posizione per il Movimento 5 stelle al 15,6 per cento, in lieve crescita dal 15,3 di sette giorni prima.

Per quel che riguarda gli altri partiti, non ci sono state variazioni per la Lega (9 per cento), mentre Forza Italia perde uno 0,2 attestandosi al 6,6 per cento. Azione di Carlo Calenda è al 4,1 per cento (-0,2). La separazione tra Azione e Italia Viva continua a nuocere soprattutto al partito guidato da Carlo Calenda. Seguono Verdi e Sinistra al 3,3 per cento e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8 per cento (+0,3). A seguire troviamo +Europa (2,4), Per l’Italia con Paragone (1,8), Unione Popolare (1,6).

L'astensione scende di due punti e ora è al 34%. Il partito del non voto è sempre quello più "partecipato", ma è ininfluente.