Ultimo sondaggio: effetto Schlein, il Pd stacca il Movimento 5 stelle

Già si sente l'effetto Schlein sul Pd, che cresce di 2,6 punti rispetto a sette giorni fa e tocca il 19%. Invece il Movimento 5 Stelle cala di 1,3 punti, fino al 15,7%. Questo e altro emerge dall'ultimo sondaggio Swg per il telegiornale di La7. Fratelli d'Italia resta stabilmente il primo partito, al 30,7%.

Tra i principali partiti, stabile la Lega all'8,8, mentre il terzo polo di Calenda e Renzi guadagna qualcosa, raggiungendo l'8%. Forza Italia è al 6.6%.

Tra i partiti minori, nessuno scossone da segnalare. Verdi e Sinistra sono al 3%, +Europa poco sopra il 2%, Unione Popolare e Per l'Italia con Paragone sono entrambe sotto al 2%. Sempre notevole il 37% di persone interpellate che non risponde o dice che si non andrebbe a votare. Il primo partito in Italia è sempre il loro, non certo da oggi: quello dell'astensionismo.