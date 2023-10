Ultimo sondaggio: sorride Meloni (e non Salvini), come voterebbero gli italiani un anno dopo le elezioni

Come voterebbero gli italiani a un anno dalle elezioni politiche 2022? Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è sempre per distacco al primo posto nell’indice di gradimento degli italiani. Con il 29,1% è in cima alla classifica, riportando anche un aumento dell’0,4% rispetto alla scorsa settimana. Lo rivela l'ultimo sondaggio Swg per Tg La7, che coinvolge un campione di 1200 persone residenti in Italia e realizzato tra il 27 settembre e il 2 ottobre 2023. Resta stabile Forza Italia, ferma al 6,5%.

Diminuisce, invece, il gradimento per il Partito Democratico (-0,3%), per il Movimento Cinque Stelle (-0,2%) e per la Lega (-0,3%). In calo anche Italia Viva (-0,3%) e Unione Popolare, pur se di poco, (-0,1%). Sempre altissima la percentuale di chi non si esprime, dunque astenuti e indecisi.

