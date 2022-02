Sondaggi politici, c'è una sorpresa che delude tutti ed è la maggioranza (relativa) del Paese

Il PD sale al 23,1%, distaccando FdI (17,9%) e Lega (16,6%), entrambi in flessione. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Ixè e diffuso oggi, che assegna dunque ai democratici lo scettro del partito più votato dagli italiani. Il partito del segretario Enrico Letta, dopo aver raggiunto la cima della classifica, ha superato di netto anche Giorgia Meloni, che, fino a poche settimane fa, sembrava imprendibile. Ma secondo i numeri statistici degli esperti sondaggisti c'è una quaota di elettorato che raggiunge il 42,5%, rappresentando la maggioranza relativa del Paese. Sono gli indecisi. Dunque coloro che ad oggi non si riconoscono in nessun partito con convinzione e che, alla fine, potrebbero anche disertare.

Gli ultimi sondaggi politici realizzati da Ixé