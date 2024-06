Umberto Bossi non vota Lega: "Ha preferito Forza Italia"

Umberto Bossi non voterà per la Lega alle elezioni europee. La sua preferenza è per Marco Reguzzoni, candidato indipendente nelle liste di Forza Italia al Nord Ovest. La notizia arriva dall'ex segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi: "Mi ha appena telefonato Umberto Bossi - dice - Seppur tardi, mi ha chiesto di far sapere cosa voterà lui, mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere".

Perché Bossi vota Forza Italia e non Lega

"Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita", spiega Grimoldi. Bossi avrebbe quindi scelto di votare Marco Reguzzoni, esponente del Comitato Nord oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest alle elezioni Europee.

"Non ho mai commentato in vent’anni le dichiarazioni di Bossi e non intendo farlo ora", ha dichiarato a LaPresse l'esponente del Comitato Nord Marco Reguzzoni, oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest. "Se mi dà il suo voto, per me è una tale soddisfazione che dimostra la mia coerenza e vale da sola la campagna elettorale", ha aggiunto Reguzzoni.