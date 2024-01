L'Unione Africana gela Giorgia Meloni: "Sul Piano Mattei non ci ha consultati"

Momenti di forte imbarazzo in Senato, durante i lavori del vertice Italia-Africa. A far calare il gelo su una giornata che avrebbe dovuto celebrare nel migliore dei modi l'inizio della presidenza italiana del G7, il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki, quello vero, non la riuscitissima imitazione di due comici russi che ingannarono Giorgia Meloni nel novembre scorso.

"Signora presidente del Consiglio – ha detto Faki – sul Piano Mattei che lei propone avremmo auspicato di essere consultati. L'Africa comunque è pronta per discutere i contorni e le modalità dell’attuazione del Piano. Insisto qui sulla necessità di passare dalle parole ai fatti, capirete bene che non ci possiamo più accontentare di semplici promesse, che spesso non sono mantenute". Le parole del leader africano hanno lasciato la premier visibilmente sorpresa. "L’Africa – ha spiegato ancora il presidente dell'Unione africana – non vuole tendere la mano, noi non siamo mendicanti, la nostra ambizione è più alta. Noi peroriamo un cambiamento di paradigma per un nuovo modello di partenariato che possa aprire la strada verso un mondo più giusto, se vogliamo costruire pace e prosperità attraverso l'amicizia, e non attraverso barriere securitarie che sono barriere di ostilità. Questa è l’unica via per una partnership reciprocamente rispettata e vantaggiosa e il nostro auspicio è che l'Italia sia sempre più coinvolta insieme a noi in questa ottica".

L'attacco del Pd: "È pietra tombale su Piano Mattei"

"Il presidente dell'Unione africana ha esortato il governo alla concretezza rispetto al cosiddetto Piano Mattei tanto strombazzato dal Governo, mettendo di fatto una pietra tombale". Così Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Esteri della Camera. Il presidente Faki ha anche criticato il governo italiano – continua la deputata dem – per non aver consultato i paesi africani e auspicato un nuovo approccio non securitario nella gestione dei flussi migratori. Rilanciare le relazioni tra Italia e Africa è un compito enorme, se Meloni vuole fare sul serio non se la caverà con qualche slogan".