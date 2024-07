Vannacci assolto dal tribunale militare. Salvini: "Maalox per la sinistra"

Il generale Roberto Vannacci - neo europarlamentare leghista - è stato prosciolto dalle accuse di istigazione all'odio razziale, invito a disobbedire le leggi e commettere reati, per i quali era stato denunciato al tribunale militare di Roma, in seguito alla pubblicazione del suo libro "Il mondo al contrario".

"Prendiamo atto con soddisfazione della decisione del giudice e attendiamo l'esito delle ulteriori indagini disposte, nella convinzione che la parte del libro indicata non abbia contenuto diffamatorio, nemmeno per il militare individuato dall'ordinanza, che difatti non risulta aver mai sporto denuncia", commenta Giorgio Carta, avvocato dell'ufficiale. Il procedimento era stato aperto in seguito a diverse denunce presentate, tra gli altri, dal Sindacato dei Militari e l'associazione Tripla Difesa.

I giudici si sono dati tempo invece, per indagare ancora su un'eventuale "diffamazione militare", per la quale non si è provveduto all'archiviazione. E i provvedimenti hanno da subito incontrato i commenti di Vannacci e dell'area leghista.

"Come già espresso dal mio legale, nel confermare la fiducia nella magistratura esprimo soddisfazione per l'archiviazione disposta dal gip e, con medesima fiducia, attendo l'esito delle ulteriori indagini disposte convinto di non aver diffamato alcuno" ha dichiarato il generale Roberto Vannacci all'Agi.

"Questa ulteriore archiviazione - ha aggiunto il generale - avvalora l'infondatezza di moltissime accuse che tanti opinionisti, personaggi mediatici, politici e una certa stampa che addirittura ha diffuso con dovizia di particolari la presunta incolpazione di peculato mai presa in esame né dalla magistratura ordinaria né da quella militare non hanno mancato di evidenziare, sottolineare ed esaltare con lo scopo evidente di denigrare la mia figura e di ostacolare la mia elezione. Sempre avanti!" ha concluso Vannacci.

Soddisfazione arriva anche da Matteo Salvini che sui social scrive: "Archiviate le accuse contro il generale Roberto Vannacci, mal di fegato e Maalox a sinistra".