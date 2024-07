Vannacci sceglie il Nord Ovest: Fuori Angelo Ciocca, salva Susanna Ceccardi

Come prevedibile, il generale Roberto Vannacci, il più votato alle elezioni europee nella Lega di Matteo Salvini, ha scelto di essere eletto nel collegio elettorae del Nord Ovest, quello dove ha preso più preferenze (186.966), ma soprattutto quello in cui il partito non eleggerebbe solo lui, garantendo al Carroccio e al suo leader l'elezione di altri candidati in circoscrizioni in cui il partito ha faticato.

Punito il "dissidente" Angelo Ciocca

"Ringrazio il Generale Vannacci per una scelta che permette alla Lega di avere una rappresentanza territoriale equilibrata in tutto il Paese - ha detto Salvini annunciando la scelta - sicuro che Roberto darà un contributo sempre più prezioso in una fase storica e internazionale che ci vedrà protagonisti. Stamattina ho incontrato Angelo Ciocca, uomo che ha la mia piena stima e fiducia, e che da ora in avanti lavorerà direttamente al mio fianco". Ed è proprio Angelo Ciocca l'agnello sacrificale immolato alla causa: l'eurodeputato uscente, che in questi anni si è fatto notare per alcune stravaganze, negli ultimi tempi era entrato in rotta di collisione con il leader dopo aver fondato il "Comitato Nord" insieme a Paolo Grimoldi, recentemente espulso dal partito. Probabile che la sua esclusione sia una mossa di Salvini in vista del prossimo congresso che si celebrerà in autunno, una sorta di avvertimento ai tanti dirigenti non allineati del Nord.

La scelta dell'alto ufficiale prestato alla politica, spezzino di nascita, fa tirare un sospiro di sollievo a Susanna Ceccardi, che tornerà a Bruxelles come unica eletta nella circoscrizione Centro. L'eurodeputata nelle ultime settimane aveva ispirato la satira politica per la sua campagna elettorale in cui si contrapponeva, come nelle pubblicità comparative dei detersivi, a candidati di altri partiti come Ilaria Salis, Mimmo Lucano ed Elly Schlein. Alla fine dello spoglio delle elezioni europee, tutti gli altri candidati sono risultati eletti, mentre lei ha dovuto aspettare la decisione di Vannacci.