Perché la maggioranza di governo sta "litigando" sul caso Vannacci

"Se il generale #Vannacci avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questi, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da Ministro. Chi mi attacca, da una parte o dall'altra, si sarebbe comportato all'opposto. Si, siamo diversi, e molto". Lo puntualizza su X (il vecchio Twitter) il ministro della difesa Crosetto, ma anche se i toni sono bipartisan, il messaggio è inequivocabilmente diretto a chi, all'interno della maggioranza di governo, lo critica per la posizione netta assunta nei confronti del "caso Vannacci". Posizione che, dopo la pubblicazione e l'ampia diffusione del saggio "Il mondo al contrario", intriso di evocazioni omofobe e xenofobe, aveva portato alla destituzione del generale dal comando dell'Istituto Geografico Militare.

E i riferimenti indiretti, ma molto chiari di Crosetto sono per i colleghi di partito Alemanno e Donzelli.

Gli attacchi di Sgarbi, Alemanno e Donzelli

"In un mondo libero si scrive ciò che si pensa - aveva affermato il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli al Corriere della Sera - se stabilissimo che compito della politica è decidere la bontà delle idee sarebbe la fine della democrazia". Nel corso dell'intervista Donzelli aveva anche aggiunto che Vannacci "come militare fino a questa vicenda ha reso un grande servizio alla Nazione".

Ancora più esplicito l'attacco di Gianni Alemanno, storico esponente della destra italiana. Intervistato da Affari Italiani Alemanno attacca senza mezzi termini l'operato di Crosetto affermando che "doveva difendere l’onore del suo Generale e demandare la questione alla giustizia militare. Così lo ha condannato prima di qualsiasi accertamento serio". L'ex sindaco di Roma afferma anche che i militari hanno tutto il diritto di pubblicare i loro scritti, quindi la pubblicazione e la diffusione del controverso saggio era pienamente legittima.

A rincarare la dose ci ha pensato poi Vittorio Sgarbi che parla addirittura di 'regime': "Ogni posizione e ogni libertà garantita dalla Costituzione - dice il sottosegretario alla Cultura - non può essere censurata. Il pensiero progressista non può autoritariamente mortificare e spegnere il pensiero conservatore. Dopo il trattamento subito il generale Vannacci potrà ancora scrivere e parlare o dovrà essere umiliato dalla dittatura della minoranza attraverso l'autorità dello Stato? Questo è regime"

La rinuncia alla candidatura per Forza Nuova di Vannacci e la posizione del Pd

Nel frattempo Vannacci declina la provocatoria offerta del gruppo neofascista Forza Nuova che gli aveva offerto una candidatura in Parlamento a Monza, nel seggio lasciato vacante dopo la dipartita di Silvio Berlusconi. "Io faccio il soldato e voglio continuare a fare il soldato. Ringrazio sempre chi mi esprime fiducia e lo faccio anche nei confronti di un partito politico, di qualsiasi partito politico. Tuttavia continuerò a fare il soldato e non ho fatto progetti per altre attività. È chiaro che le offerte che si ricevono, in qualsiasi ambito, sono dimostrazioni di fiducia, perciò ogni volta ringrazio per la fiducia che mi viene data" ha dichiarato Vannacci. Il generale ha lanciato anche un messaggio a Crosetto: " Al ministro della Difesa si porta rispetto, chiunque sia in quel momento a ricoprire la carica. Se avrò modo di parlare con il ministro Crosetto, se ci sarà l'occasione, lo farò e risponderò a lui nelle sedi opportune".

Netta invece la posizione del Pd e della sinistra, riassunta da Elly Schlein: "La nostra è una Costituzione laica, repubblicana e antifascista e non tolleriamo i tentativi di negare e rivedere la storia. Ne stiamo vedendo tante. La nostra costituzione non mette tutte le opinioni sullo stesso piano, non garantisce libertà a chi vuole negare diritto di espressione a gruppi di persone".

E il fulcro sembra essere proprio la compatibilità delle posizioni espresse da Vannacci e i valori della nostra Costituzione sulla quale un uomo delle istituzioni e dello Stato deve giurare: "Non riteniamo sufficiente la destituzione dall'incarico dall'Istituto geografico militare, serve che parta al più presto il procedimento disciplinare che è previsto in questi casi. Mi chiedo come possa essere compatibile servire nell'Esercito con l'utilizzare espressioni discriminatorie, non esistono persone di serie A e serie B nella nostra Costituzione, che invece punta sul principio dell'eguaglianza" ha concluso la segretaria dem.

