Roberto Vannacci, incassi record: ha guadagnato 1 milione di euro solo dai libri

Roberto Vannacci: generale, politico e scrittore. L'ultima attività è la più redditizia per il neo eletto deputato della Lega al Parlamento europeo nel gruppo "Patrioti per l'Europa". Il libro, "Il mondo al contrario", è stato parecchio criticato per il suo linguaggio sessista, omofobo e xenofobo ma è stato anche molto acquistat0: lo stesso "generale", alla fine dell'anno scorso diceva che il suo libro aveva venduto oltre 230 mila copie. Il numero è di certo salito e ora conosciamo anche quanto ha guadagnato Vannacci dalla vendita del libro in questione.

Quanto ha guadagnato Vannacci col libro "Il mondo al contrario"

Grazie all'elezione a eurodeputato al Parlamento europeo sappiamo quanto ha guadagnato Vannacci dalle vendite de "Il mondo al contrario". Secondo la dichiarazione dei redditi depositata dall'ex generale sul sito dell'Europarlamento e visibile nell'immagine sotto, tra 2023 e 2024 il libro ha fruttato, rispettivamente, 800mila e 200mila euro. Totale: un milione di euro.

Negli introiti stimati del 2024 - 200mila euro - rientra anche l'ultimo libro, "Il Coraggio vince", presentato a marzo.

L'anno scorso, gli 800mila euro di introiti de "Il mondo al contrario" si sono aggiunti ai 104.167 euro di redditi dall'attività di generale dell'esercito, che erano 122.000 nel 2022 e 117.294. Dopo la pubblicazione del libro Vannacci era stato rimosso dal comando dell'Istituto geografico militare di Firenze e poi sospeso per 11 mesi dall'esercito per "comportamento insubordinato". Era stato denunciato al tribunale militare per "istigazione all'odio razziale e invito a disobbedire le leggi e commettere reati", ma le accuse sono state archiviate.

Ora, accanto alle rendite dei libri, c'è lo stipendio da europarlamentare che pare da una base di 8mila euro più altre indennità.