La prima uscita pubblica del generale Vannacci con Salvini e Tajani

Il generale Roberto Vannacci, autore del libro 'Il Mondo al contrario', nell'occhio del ciclone per i contenuti ritenuti omofobi e razzisti, sarà ospite della kermesse di Affaritaliani 'La Piazza-Il bene comune', domenica 27 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Si tratta della prima uscita pubblica del generale, che tuttavia non salirà fisicamente sul palco, ma sarà presente in videocollegamento insieme ad altri ospiti come il vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani - rispettivamente anche ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - e il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto".

Gli altri ospiti annunciati sono Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Antonio Misiani, Partito Democratico; Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle; Cateno De Luca, Leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina; Carlo Calenda, Azione; Matteo Zoppas, Presidente Agenzia Ice Stefano Bisi, giornalista e scrittore e Fabrizio Cicchitto, già senatore e capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera dei deputati.

