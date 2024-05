Vannacci a Zan: "Come gay non rappresenti la normalità, è un fatto statistico"

"Come gay, non rappresenta la normalità". Il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee 2024, si rivolge così a Alessandro Zan, esponente del Pd anch'egli candidato, durante Quarta Repubblica su Rete4. "Lei sta dicendo cose che sono fuori dalla Costituzione", la replica di Zan. Controribatte Vannacci: "Non c'è nessuna differenza di diritti tra chi è omosessuale e chi non lo è. Dico solo che ciò che non è normale non rientra nella norma. Se avessi detto voi siete eccezionali, avrei detto la stessa cosa. Non ho mai ritrattato nulla di ciò che ha scritto. Lei, Zan, che è un omosessuale non rappresenta la normalità per un fatto statistico". Parole da "nazista", commenta Zan: "Hitler diceva che gli omosessuali non sono normali".

“Non ho mai ritrattato nulla di ciò che ha scritto. Lei Zan che è un omosessuale non rappresenta la normalità per un fatto statistico.” #Vannacci #quartarepubblica pic.twitter.com/70wrZcHfYZ — Quarta Repubblica (@QRepubblica) May 6, 2024

Vannacci: candidatura che fa discutere

Per il generale a cui piace presentarsi come "bersaglio dei benpensanti", anche un botta e risposta social con il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel corso del programma Paglia ha espresso un certo disappunto per il libro di Vannacci, sostenendo che il pensiero del generale non è quello della Difesa. La replica di Vannacci arriva via social: "Non ho visto la TV ma mi faccio una domanda: parlando in Uniforme esprimeva un suo parere personale o quello dell'Istituzione a cui appartiene? Perché io, per aver scritto un libro a titolo personale nel mio tempo libero, sono stato accusato e sospeso anche per aver suscitato l'associazione tra l’autore e le idee dallo stesso espresse all’Istituzione di appartenenza! Ma non mi preoccupo... si tratta di un fuoco di Paglia!".

La candidatura di Vannacci è risultata indigesta a molti anche dentro la Lega. O il generale-scrittore prenderà una valanga di voti o Matteo Salvini potrebbe giocarsi la leadership e la credibilità, perché i primi a non volerlo in lista sono la stragrande maggioranza di dirigenti e militanti del Carroccio. Quanti voti sposta davvero Vannacci? E' una domanda non banale. Nei piani di Salvini dovrebbe aiutare il Carroccio a frenare il calo nei sondaggi e superare facilmente sia Forza Italia sia l'asticella dell'8%. Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, la Lega è all'8,8 per cento, a un mese esatto dal voto.

Il libro di Vannacci

Il generale, 56 anni, 37 passati in divisa tra i parà, ha nel curriculum molte missioni in teatri ad alto rischio come la Somalia, l'Afghanistan, l'Iraq ma al grande pubblico era sostanzialmente ignoto. Poi il libro autoprodotto, che ha destato un certo scalpore per passaggi come "cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!", "i gay pride sono dominati da sconcezze, stravaganze, blasfemie e turpitudini". Oppure, "se pianto la matita che ho nel taschino nella giugulare del ceffo che mi aggredisce - ammazzandolo - perché dovrei rischiare di essere condannato per eccesso colposo di legittima difesa visto che il povero malcapitato tentava solo di rubarmi l’orologio da polso?". Poi ricordava come lo avesse colpito nel 1975 a Parigi la vista di persone di colore: "Nel metrò, fingevo di perdere l’equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro, per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra".

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, gli aveva contestato "farneticazioni personali" che "screditano l'Esercito". Ne era conseguita una sospensione in servizio per 11 mesi. Sospeso, può candidarsi alle elezioni europee senza nemmeno chiedere licenze. Se però sarà eletto a Bruxelles, dovrà chiedere l'aspettativa.