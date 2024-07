Vasco Rossi contro Matteo Salvini: "Basta poco per esser solo un po' ignoranti"

Nuovo attacco di Vasco Rossi al vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Il Blasco ha nuovamente lanciato il suo anatema durante il celebre brano "Basta poco", cantato nell'ultima tappa del suo tour pugliese allo stadio San Nicola di Bari. "Basta poco per essere intolleranti" - dice il testo - e Vasco commenta con "ditelo a Salvini". E ancora: "basta essere solo un po’ ignoranti" - dice il testo - e Vasco commenta con "come Salvini". E dire che nel 2013 lo stesso Salvini aveva omaggiato Vasco con un memorabile tweet: il futuro ministro dei Trasporti e primo firmatario del nuovo codice della strada, scrisse, uscendo da un'iniziativa del suo partito "Gran serata coi Fratelli Leghisti. Ginepro, assenzio, limoncello e ora... sereni al volante con Vasco!". Liberi liberi siamo noi!!!".

Il cantante dedica "Asilo Republic" a Giorgia Meloni

La canzone era già stata modificata, con le medesime battute, durante il concerto milanese allo stadio San Siro: in entrambe le date ha registrato il "tutto esaurito" con un recordi di 600 mila spettatori in totale. In precedenza il rocker aveva dedicato il brano "Asilo Republic" a Giorgia Meloni. "L’ho scritta 40 anni fa - aveva spiegato in un'intervista al Corriere - ma oggi è molto attuale. Adesso è il momento di Giorgia che dice che ci vuole più ordine e disciplina, quindi la cito dal palco. La canzone era un’allegoria degli anni '70, ma contiene concetti calzanti adesso che c’è questa direzione verso un certo tipo di autoritarismo e le libertà vengono derise. Il problema è questa derisione continua, tipica di quella che c’era negli anni '20. Io vedo delle somiglianze notevoli".