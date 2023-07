L'Italia verso l'uscita dalla Via della seta cinese, Crosetto: "Scellerato aderirvi"

L'Italia fa un altro passo verso l'uscita dalla via della Seta, il memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative (Bri) firmato dal governo italiano nel 2019 per sviluppare nuove rotte commerciali con la Cina. Da tempo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non nasconde la volontà di uscire dall'accordo, fatto che per la Cina non è un segreto, ma ancora manca l'ufficialità. Nel frattempo, un membro dell'esecutivo, il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha detto la sua sulla questione, criticando apertamente l'adesione al memorandum voluta dal governo Conte, in carica all'epoca della firma.

"Aderire alla via della Seta un atto improvvisato e scellerato"

"La scelta di aderire alla via della Seta - fu un atto improvvisato e scellerato, fatto dal governo di Giuseppe Conte", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera. La firma dell'accordo doveva inserire l'Italia nell'ampio progetto di investimenti esteri promosso dal governo cinese, basati sulle antiche rotte commerciali sulla via della Seta, appunto. All'epoca della firma del memorandum, il 2019, l'Italia era stata il primo Paese del G7 a farne parte.

Negli anni la via della Seta è stata molto criticata e la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha mai nascosto di voler uscire dall'intesa con la Cina. Il memorandum comprende 29 accordi, di cui 10 fra aziende private italiane e cinesi e 19 istituzionali. Trasporti, energia, impianti siderurgici, credito, cantieri navali. Ma anche meccanica, farmaceutica, tessile e moda, e turismo: gli accordi commerciali hanno attraversato tutto il sistema industriale italiano, che ora potrebbe subire un impatto negativo se Roma decidesse di non rinnovare l'accordo, come fatto intendere dal governo cinese da velati avvertimenti.

Dalla firma dell'accordo l'Italia non ha avuto grandi benefici: secondo i dati dell'Osservatorio Economico della Farnesina, dal 2019 - anno della degli accordi -, l'export italiano in Cina è passato da 12,9 miliardi ai 16,4 del 2022. Una crescita modesta, specie se paragonata alle importazioni cinesi nel nostro Paese, passate da 31,6 miliardi a 57,5. Come si vede dal grafico sottostante, a 4 anni dalla firma del memorandum d'intesa possiamo dunque dire che importiamo più di quanto esportiamo in Cina, sbilanciando la nostra bilancia commerciale.

La tendenza era precedente agli accordi e si conferma anche nel primo semestre del 2023: l'export italiano si è fermato a 9,7 miliardi di euro, mentre l'import dalla Cina è più del doppio e supera i 19 miliardi di euro.

L'accordo - non vincolante giuridicamente -, tra Italia e Cina si rinnova automaticamente nel 2024 e per uscirne il governo italiano deve inviare una disdetta scritta con tre mesi di anticipo. Per Crosetto, "il tema oggi è: tornare sui nostri passi senza danneggiare i rapporti. Perché è vero che la Cina è un competitor - spiega al Corriere della Sera -, ma è anche un partner".

"Per la guerra in Ucraina tempi lunghissimi"

"Il successo della visita alla Casa Bianca della premier Meloni è sotto gli occhi di tutti - rileva il ministro della Difesa Guido Crosetto -. Sono caduti i pregiudizi, grazie alle scelte fatte dal governo, a partire dai patti mantenuti con gli alleati", afferma al Corriere della Sera. "L'Italia non è solo affidabile - prosegue - ma si è dimostrata anche un partner visionario, chiedendo che l'Occidente si faccia carico dei destini dell'Africa".

Crosetto ha anche toccati altri temi di politica estera, come la guerra in Ucraina: "Purtroppo nessuno sa quando finirà - ammette il ministro della Difesa -. La situazione, oggi è a un punto di stallo che ci obbliga a pensare a tempi lunghi, se non lunghissimi. La controffensiva ucraina, come alcuni di noi avevano ipotizzato, ha trovato diverse difficoltà. Quindi, potrebbe essere una scelta politica a determinare la fine del conflitto".

Infine, un commento sui fondi del Pnrr e sulle scadenze da rispettare: "Non credo ci sarebbero grandi problemi a raggiungere quei target - sostiene il ministro -, se le Camere si impegnassero con gli stessi ritmi del governo. I lavori parlamentari hanno tempistiche antiquate, molto lente - spiega -. Questa cattiva abitudine che il martedì si inizia a lavorare e il giovedì si finisce, la trovo irritante. Va aumentata la produttività".

