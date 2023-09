"La via della Seta non ha dato risultati attesi, Parlamento deciderà se rinnovare accordo con la Cina"

La Via della Seta "non ha dato i risultati che ci attendevamo, il Parlamento dovrà fare una valutazione e decidere se rinnovare o meno la partecipazione a questo progetto". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Forum di Cernobbio. "Oggi pomeriggio parto per una missione in Cina - ha detto - con loro vogliamo avere un rapporto solido, è un paese partner ma anche concorrente sistemico e se vogliamo competere servono regole che garantiscano la competitività delle nostre imprese. Vogliamo lavorare intensamente con loro, dobbiamo però fare un'analisi sull'export. Se la analizziamo la Via della Seta non ha portato i risultati che ci attendevamo: l'export dell'Italia in Cina nel 2022 è stato pari a 16,5 miliardi, rispetto ai 23 miliardi della Francia e ai 107 della Germania. Dovremo fare una valutazione, il Parlamento dovrà farla e decidere se rinnovare o meno la partecipazione a questo progetto".