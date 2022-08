"Inginocchiatevi o vi sparo": il video di Albino Ruberti, capo gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri

Bufera su Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri. Ieri sera, giovedì 18 agosto, il quotidiano Il Foglio ha pubblicato un video che mette fortemente in imbarazzo il numero uno dello staff di Palazzo Senatorio. Un litigio furioso avvenuto fuori da un ristorante di Frosinone durante il quale Ruberti urla e minaccia. Da una parte c'è lui, dall'altra il dem ed ex deputato europeo Francesco De Angelis con il fratello Vladimiro. Presente anche la consigliera Sara Battisti, compagna di Ruberti.

Questo è il soave ambientino del @pdnetwork romano. Il capo di gabinetto di @gualtierieurope già capo di gabinetto di @nzingaretti che “amministra” il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale. pic.twitter.com/u1VDvkT9xF — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 19, 2022

Il litigio tra Ruberti e i fratelli De Angelis

Nelle immagini pubblicate dal giornale diretto da Claudio Cerasa si vede che il gruppo è fuori da un ristorante, è sera. Ruberti è palesemente alterato, inveisce contro i De Angelis, in particolare contro il fratello dell'esponente Pd a Frosinone e candidato alle elezioni del 25 settembre: "Vuoi che ti dico cosa mi ha proposto quello?" sbraita Rubei. E' furioso per qualcosa che è stato detto a tavola poco prima: "Mi ha detto 'io me te compro'!" esclama con un tono di voce agitato, sembra si debba sentire male. E infatti è questa la preoccupazione di Sara Battisti, che cerca (inutilmente) di calmarlo: "Ti senti male, stai calmo", si sente.

Le minacce del capo di gabinetto: "Vi sparo"

La lite (in realtà più uno sfogo di Ruberti) prosegue nonostante qualcuno dica che stanno chiamando i carabinieri. Il braccio destro del Sindaco continua a urlare contro i De Angelis, li minaccia: "Vi dovete inginocchiare a chiedere scusa, o vi sparo. In cinque minuti dovete venire qui e inginocchiarvi". La tensione sale, le richieste da parte della compagna e consigliera regionale Pd di calmarsi e andare via sono lettera morta. Ad un certo punto Rubei dice: "Se hai deciso di stare con loro allora ne valuterò le conseguenze". Il video, della durata di circa 2 minuti e mezzo, si conclude con un urlo che squarcia la già turbata quiete delle stradine di Frosinone, presumibilmente di Battisti.

Rischio dimissioni, De Angelis rinuncia alla candidatura

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 agosto, dalla sede del Pd nazionale sono arrivate le prime reazioni, perentorie: "Non può restare un fatto senza conseguenze", riportano le agenzie. Enrico Letta, segretario del partito, sarebbe molto contrariato per il comportamento del capo di gabinetto di Gualtieri e ne vuole le dimissioni. Anche perché in piena campagna elettorale ogni mossa falsa può essere un boomerang irrecuperabile. Il M5S in Campidoglio chiede le dimissioni di Ruberti e secondo quanto riferisce sempre Il Foglio, l'ex eurodeputato e tra i protagonisti della scena di Frosinone, Francesco De Angelis, avrebbe comunicato al Pd la sua rinuncia alla candidatura. Era terzo nel listino del plurinominale alla Camera, pronto ad entrare in Parlamento. Anche Carlo Calenda ha detto la sua su Twitter: "E' il soave ambientino del Pd romano - ha scritto -. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale".