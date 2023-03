Conte al corteo degli esodati dal superbonus: "No insulti al Governo o me ne vado"

“Non siamo qui per insultare ma per provare a trovare soluzioni, se sento insulti nei confronti della presidente e di un ministro lascio il corteo”. Giuseppe Conte smorza subito così la piazza che, appena avviato il corteo da piazza della Repubblica stamattina, martedì 21 marzo, aveva iniziato a rivolgere insulti alla Premier, Giorgia Meloni e al Ministro Giancarlo Giorgetti. Ma la rabbia è tanta. Sono quelli rimasti fuori dal superbonus 110: operai, titolari di imprese edili e cittadini committenti dei lavori.

Non tutti però sembrano contenti della presenza di Conte: “Se viene qui come membro del parlamento e come cittadino va anche bene, ma aprire un’enorme bandiera con la sua faccia e il simbolo dei Cinque stelle no - dice un manifestante -. Non tutti sono con loro, anzi”.