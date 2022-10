Il video di Meloni per la kermesse di Vox: "Non siamo mostri, la gente lo capisce"

"La vittoria straordinaria di Fdi e del centrodestra ci ha portato tanto entusiasmo ma anche la grande responsabilità di dare risposte immediate agli italiani: stiamo aspettando che si compiano i passaggi previsti dalla Costituzione però nel giro di alcuni giorni avremo la possibilità di formare il nuovo governo e non avremo un minuto da perdere". A dirlo è stata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in un videomessaggio registrato per la kermesse del partito di estrema destra spagnolo Vox. Tra le questioni più urgenti da affrontare Meloni ha citato "la grave situazione in Ucraina dopo l'aggressione russa e l'inaccettabile tentativo di Putin di annettere nuove regioni alla Russia". E poi "la crisi energetica" che "sta provocando in Italia l'invio di bollette insostenibili per le famiglie e le imprese: una cosa che deve finire immediatamente". Questa volta Meloni non ha alzato la voce come fece qualche mese fa in un comizizio di Vox in Andalusia, ma non ha rinunciato alla sua verve polemica: "Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, Viva Italia, viva Spagna, viva l'Europa patrioti".

"Abbiamo resistito alle bugie e ai tentativi di dividerci" ha detto la leader di Fdi, parlando della situazione dei movimenti conservatori in Europa e negli Stati Uniti, da dove è intervenuto Donald Trump. "In Italia - ha spiegato - usano l'alleanza con Vox per definirci impresentabili, come probabilmente in Spagna si usa l'alleanza con Fratelli d'Italia per definire voi impresentabili. Ma possono essere davvero impresentabili dei movimenti politici appoggiati da milioni di cittadini? Ovviamente no". "Non dobbiamo preoccuparci della narrazione mainstream perché la buona notizia è che la gente non accetta una narrazione interessata" ha aggiunto Meloni. "Vuole andare alle fonti delle notizie, senza mediazioni. Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta capisce che siamo tutto meno che mostri".

L'appello all'Ue: "Approvare un tetto al prezzo del gas"

Sulla crisi energetica Meloni ha chiesto all'Ue di "essere solidale" e fissare un tetto al prezzo del gas per fermare la speculazione "sulla pelle dei cittadini", chiamati a pagare insieme alle imprese "bollette insostenibili". "Sul fronte dell'energia purtroppo vediamo le difficoltà che sta affrontando l'Ue. Continuiamo a sperare in una soluzione comune e duratura, come la decisione di un tetto al prezzo del gas contro la speculazione sulla pelle dei cittadini e speriamo che alla fine l'Europa dimostri di essere capace della solidarietà tanto annunciata, invece di soccombere a quelli che pensano che possono farlo da soli, sacrificando il destino di tutti gli altri".

"Dagli alimenti alle materie prima - ha aggiunto - ci siamo riscoperti deboli: quando noi conservatori denunciammo gli errori di un'Europa che si occupava di problemi secondari invece dei grandi temi strategici non lo facevamo perchè populisti o nemici dell'Europa ma perchè eravamo lucidi e la storia ci ha dato ragione". Per questo "ora più che mai abbiamo il compito di fare in modo che l'Europa sia capace di recuperare il controllo del suo destino, di riprendere il suo ruolo strategico, compresa la capacità di riflettere sulle sue fonti di rifornimento".