Il video di Vannacci "che fa la Decima" sul simbolo della Lega

Non passa nemmeno un giorno senza che Vannacci non faccia parlare di sé. L'ultima provocazione viene dal web, anche se non è stato chiaro da subito se a parlare fosse il generale in carne e ossa, o un suo avatar creato tramite software di intelligenza artificiale. Fattostà che su X si è diffuso in maniera virale un video in cui Vannacci evoca la flottiglia XªMas nella votazione per le prossime elezioni europee in cui è candidato con la Lega.

"Il prossimo 8 e 9 giugno quando andrete a votare per le elezioni del Parlamento Europeo sull'apposita scheda fate una X sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci e li travolgeremo tutti" afferma nel video il generale. Sullo sfondo del video sventola la bandiera italiana e l'evocazione, che Vannacci sottolinea con mimica marcata, è alla flottiglia XªMas, formazione militare che si è schierata con nazisti e repubblichini durante la seconda guerra mondiale macchiandosi di crimini di guerra.

Secondo l'Agi il video sarebbe confermato da diverse fonti, sia del partito che dello staff che cura la campagna di Vannacci. Se il video fosse vero si potrebbe però legittimamente parlare di "apologia di fascismo".

Cosa era XªMas e perché è grave una sua evocazione

La flottiglia Mas fu creata nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Era un'unità speciale della Regia Marina militare. Prese il nome di X Flottiglia Mas nel 1941: l'evocazione è a Giulio Cesare e alla la "Legio X Gemina". Nel 1943, sotto il comando di Julio Valerio Borghese, si schierò al fianco dei tedeschi e decise di continuare la guerra contro gli alleati e i partigiani. Ed è qui che comincia la sua storia più sanguinosa e controversa.

La XªMas fu infatti utilizzata in violente azioni anti-partigiane durante la guerra di Liberazione e in stragi e rastrellamenti che coinvolsero anche la popolazione civile. Molte unità agirono, dall'armistizio in poi in stretta collaborazione con le SS macchiandosi di numerosi saccheggi, fucilazioni, omicidi e torture. Nel 1944 perfino Mario Bassi, sindaco fascista di Milano, esortò Mussolini ad allontanare gli uomini di Borghese dalla città meneghina, in quanto terrorizzavano la popolazione agendo in un clima di totale impunità, protetti dai nazisti. Tremendi i segni delle torture che gli uomini della Mas infondevano ai danni di quelli che consideravano i loro nemici giurati: i partigiani. Le evoca anche il verde Bonelli commentando il video di Vannacci.

"L'appello al voto diffuso sui social dal candidato della Lega Vannacci, in cui si invita a mettere una 'Decima' sulla scheda, è un atto assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo. La Divisione X, dopo l'8 settembre, divenne una delle milizie nazifasciste più feroci della Repubblica di Salo', responsabile di almeno 300 morti innocenti secondo le stime dell'Atlante delle stragi nazifasciste - afferma Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra che poi ricorda -. È doveroso ricordare gli uomini della Flottiglia X Mas marchiavano o incidevano sul petto degli sventurati la 'X' della Decima. Dagli alberi delle strade pendevano i corpi dei partigiani con un cartello al collo che recitava: 'E' passata la Decima'. Questa deplorevole richiesta, nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costo' la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica".

"Il neo leader della lega Vannacci ha pubblicato un video un cui inneggia alla X-Mas invitando a votare per lui. Un militare, un politico, un candidato alle elezioni dovrebbe conosce la legge italiana che vieta l'apologia del fascismo - incalza Riccardo Magi, leader di +Europa - Le piattaforme social su cui è stato pubblicato questo video devono rimuoverlo il prima possibile o essere sanzionate: non possiamo tollerare che venga fatta propaganda per un gruppo dichiaratamente filo nazista e repubblichino, che ha tradito la nostra Patria fiancheggiando l'invasore tedesco, torturando e uccidendo i nostri connazionali".

Fake o reale? La nota che conferma le indiscrezioni

Ma mentre in molti si chiedono se il video del generale sia un fake o reale, una nota sembra confermare le prime indiscrezioni. "In riferimento al video che ritrae il generale Roberto Vannacci che sta girando sui social non ufficiali, si precisa che non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori". Lo fa sapere lo staff del generale, candidato per la Lega in tutta Italia.

Per quanto riguarda il contenuto, si precisa che "la Decima Mas, come riportato da Treccani, e' 'il reparto dei mezzi d'assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas'. Nel libro 'Il coraggio vince' il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato a entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell'armistizio. Il riferimento, come già' scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell'8 settembre".

Peccato che dopo l'8 settembre cominci tutta un'altra storia, pagata dalla pelle degli italiani. E che, ancora oggi, il richiamo alla squadra speciale di Borghese, sia un esplicito richiamo al nazifascismo.