De Luca irride Sangiuliano: "Seguendo la rotta di Galilei getteremo l'ancora a Times Square, sulla Tiburtina"

"Il ministro Gennaro Sangiuliano non ci fa mancare una nota di allegria, di serenità, e anche di divertimento". Lo ha detto con tono ironico il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook in cui aggiorna i cittadini sui lavori della giunta regionale senza rinunciare a qualche battuta contro gli avversari politici.

"Siamo un Paese in cui tutto manca meno che la creatività"

"L'ultimo episodio - racconta De Luca - riguardava una performance del ministro a Taormina qualche giorno fa, dove era stato accolto da una valanga di fischi. Le televisioni pubbliche hanno trasformato i fischi in applausi scroscianti. Siamo al di là della creatività di Eduardo, di Peppino, di Totò. Siamo veramente in un Paese nel quale tutto manca meno che la creatività, l'allegria, la fantasia. Anche noi, con grande serenità e con grande gioia, ci ritroviamo anche oggi e partiamo con il nostro bastimento, la nave della Regione Campania, seguendo la rotta tracciata da Galileo Galilei e arriveremo anche noi a gettare l'ancora a Times Square, sulla Tiburtina".

De Luca si riferisce ai fatti del 3 luglio, quando durante la serata di gala di Taobuk - Taormina Book Festival, condotta da Massimiliano Ossini e Antonella Ferrara, il ministro della Cultura è stato pesantemente contestato. Una contestazione che però non compare nel montaggio della Rai, che ha tagliato i fischi e li ha sostituiti con degli scroscianti applausi, proprio come nei cinegiornali dell'Istituto Luce durante il ventennio. Il presidente della Campania ha irriso il ministro anche per i suoi scivoloni in storia e in geografia. Recentemente, sempre a Taormina, Sangiuliano aveva detto che "Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei", nato 72 anni dopo la scoperta dell'America. In precedenza, aveva affermato

"Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square…",